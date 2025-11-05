Primera edición de la temporada del Trekking de la Luna

El punto de encuentro será el Hipódromo de Rada Tilly (ingreso por calle Tierra del Fuego). La concentración está prevista para las 18:45, con inicio de la actividad a las 19 horas y una duración estimada de tres horas. El recorrido total será de 6 kilómetros, ideales para disfrutar en grupo y descubrir rincones que de noche se ven diferentes.

Más que una simple caminata, el Trekking de la Luna invita a los participantes a vivir una experiencia distinta: moverse al ritmo del entorno, escuchar el silencio del paisaje y dejarse guiar por la luz plateada que transforma los senderos. La actividad, que a lo largo de los años se convirtió en un clásico, combina naturaleza y actividad física en grupo.

La iniciativa está destinada a mayores de 16 años, con un nivel de dificultad media-alta. Se recomienda llevar calzado cómodo, ropa deportiva, linterna frontal y agua para mantenerse hidratado. Es una actividad con cupo e inscripción, la que ya se encuentra abierta en la plataforma digital boleteria.radatilly.gob.ar, donde los interesados deberán registrarse y seleccionar el evento.

El Trekking de la Luna acompañó desde sus inicios en 2012 el crecimiento del senderismo y otras actividades grupales al aire libre que se realizan en la ciudad. Cada vez más vecinos y turistas disfrutan de realizar actividad física en el entorno natural de la villa balnearia. El desafío es siempre encontrar nuevos recorridos y actividades previas o posteriores a las caminatas para sorprender a los participantes.

“Es una excelente actividad grupal, cada vez que puedo me uno. Me gusta mucho salir a caminar por los alrededores de Rada Tilly, combinado con la salida de la luna, cuando se deja ver. Tenemos un lugar privilegiado con muchos senderos para recorrer. Los chicos de la organización siempre nos están cuidando y el profe Ricardo, que es nuestro baqueano, nos lleva por estos caminos disfrutando del entorno. Lo recomiendo siempre y cuando voy trato de sumar algún amigo o conocido. Caminar es súper saludable!”, contó Susana, entusiasta participante del trekking.

De este modo, Rada Tilly continúa consolidándose como una ciudad pionera en la región en propuestas de aventura y recreación al aire libre. El Trekking de la Luna es una muestra de cómo la comunidad disfruta de su entorno natural y de experiencias que combinan turismo, deporte y bienestar.