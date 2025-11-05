El Centro Cultural Rada Tilly inaugura una muestra dedicada a Carlos Páez Vilaró

La exposición, integrada por obras del reconocido artista uruguayo, forma parte de una itinerancia patagónica y podrá visitarse desde este jueves 6 de noviembre en el Centro Cultural Rada Tilly.

El Centro Cultural Rada Tilly presenta desde este jueves 6 de noviembre una muestra dedicada a Carlos Páez Vilaró, figura fundamental del arte rioplatense. La exposición reúne una selección de obras pertenecientes al acervo del artista, gestionadas por sus hijos y coordinadas por el productor cultural Rodrigo Magallanes, quien impulsa su recorrido por distintos espacios del sur del país.

La propuesta llega a Rada Tilly como parte de una gira itinerante por la Patagonia, que busca acercar al público regional el legado plástico y simbólico de Páez Vilaró, reconocido por su vasta trayectoria en la pintura, la escultura, la arquitectura y la producción cultural en Uruguay y Argentina.

La muestra podrá visitarse en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita. La exhibición forma parte de la programación anual del área de Artes Visuales, que continúa consolidando al espacio como un punto de referencia para la difusión del arte contemporáneo en la región.