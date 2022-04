Prior dijo que Aguilera "habla por boca de ganso"

"Me parece muy imprudente de las prestaciones de una obra social por una versión y no haberse molestado cruzar la calle y consultor aquí mismo respecto si esto es verdad o no", expresó Alfredo Prior, titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) sobre los dichos de la diputada María Andrea Aguilera.

Sobre el "deterioro" de Seros, el extitular del sindicato de jerárquicos municipales de Comodoro dijo que "me parece que termina hablando por boca de ganso porque de ninguna manera es cierto todo lo que manifiesta esta diputada"

Con respecto a las derivaciones, indicó que "seguimos trabajando en incorporar nuevos establecimientos; se trabaja permanentemente".

Prior acotó en declaraciones a El Chubut que "hemos ampliado las prestaciones de salud mental; estamos aprobando resoluciones que tienen que ver con género; o sea se está adecuando a la normativa nacional".

Acotó que "cuando se habla de una cuestión tan delicada de lo que es la cobertura de la obra social más importante de la provincia, con 140 mil afiliados, me parece muy poco responsable hacerlo con esta liviandad".

Sobre las palabras de Aguilera de que "los afiliados andan dando penurias para lograr las derivaciones", aclaró que "es un tema profesional científico, técnico; el médico que solicita esta derivación llena una planilla que es la que autoriza posteriormente nuestros médicos auditores".

"Raya lo irresponsable hablar de esta manera en una cuestión tan seria de cómo es la salud de nuestros afiliados y con la cobertura que da la obra social", manifestó el directivo del Instituto de Seguridad Social y Seguros.

Luego sostuvo que "yo entiendo que estamos en tiempos políticos, pero con el tema de la salud no se juega tampoco se utiliza como una chicana para hablar políticamente o aparecer o tener algo para decir en una sesión".

Concluyó que "es lamentable escuchar a una representante del pueblo en la Legislatura hablando de temas tan importantes sin haberse molestado en saber si esto era así. Es más cómodo hablar por boca de ganso que ponerse a trabajar y por lo menos hacer alguna gestión para con los responsables".