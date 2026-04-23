Protagonismo chubutense en los Juegos de la Integración  Patagónica

Productiva segunda jornada para los deportistas de Chubut en Santa Cruz y Tierra del Fuego, que siguen sumando alegrías. Este jueves por la tarde finaliza la contienda regional.

Se desarrolló el segundo y penúltimo día de competencias, en el marco de la cuarta edición de los Juegos de la Integración Patagónica, que se están disputando en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, bajo la organización del Ente Patagónico del Deporte y que concluirán este jueves por la tarde.

La actividad se desarrolló a pleno desde la mañana y hasta las últimas horas de la tarde del miércoles, en las cuatro sedes dispuestas (Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia), para las competencias de tenis de mesa, bádminton, tiro con arco (estas tres también en modalidad adaptada), levantamiento olímpico, lucha olímpica, gimnasia artística, tenis, escalada y taekwondo, de las cuales, toman parte más de cerca de 700 jóvenes deportistas de las seis provincias de la región.

LLEGARON LAS MEDALLAS EN CALETA

Fue un productivo día para la delegación de Chubut en las distintas disciplinas, sumando una buena cosecha de medallas a lo largo del día y generando gran expectativa de cara al cierre del jueves.

En Caleta Olivia, donde se desarrollan los deportes de combate, la provincia de Chubut logró varios podios durante este miércoles.

En taekwondo, que había iniciado el martes con las instancias clasificatorias, este miércoles tuvo las definiciones individuales y Chubut logró tres medallas, todas en la rama masculina. Valentino Davies, en categoría -55kg logró la medalla de plata, mientras que Alejo Hernández en -63 y Juan Bautista Rivas Molli, en -73, se quedaron con el bronce. El jueves se cerrará el evento con las competencias por equipos (TK3).

En el mismo escenario inició el torneo de lucha olímpica, donde Chubut también cerró la jornada con tres medallas. Yamila Proboste se llevó la medalla de oro en la categoría hasta 50 kg, mientras que, en la rama masculina, Bruno Pastrian (55kg) y Uriel Arévalo (70kg), se subieron al segundo escalón del podio, alcanzando las medallas plateadas. El jueves cerrará el evento con la competencia por equipos.

ORO EN EL CIERRE DE LEVANTAMIENTO

Este miércoles, la delegación chubutense de levantamiento olímpico sumó una nueva medalla en los Juegos de la Integración Patagónica 2026, en la sede de Río Grande.

La atleta Luján Nahuel, de 16 años, en categoría hasta 64kg se quedó con el "1" consiguiendo el premio mayor de la medalla dorada.

Previamente, Dago Jorquera Flores en la categoría hasta 81kg estuvo cerca de hacer podio, pero finalmente culminó en el 4to puesto.

Y por último, Amarú Ruiz en +81kg culminó también en la cuarta posición.

De esta manera, la disciplina de levantamiento le puso fin a su participación en tierras fueguinas con dos medallas (por ahora) tras la de plata que obtuvo el martes Tiziano Ramos.

Por su parte, en tenis de mesa, continuaron los buenos resultados tanto en la modalidad convencional como en adaptado para nuestra provincia.

Lautaro Apiuan y Benjamín Barrozo llegaron hasta semifinales y tras arrancar 1-0 cayeron 2-1 ante la dupla neuquina. Pese a la derrota los chubutenses aseguraron la medalla de bronce.

Antes, las duplas femenina y mixta no pudieron acceder a instancias definitorias.

Este jueves será el turno de la definición en single. El juego más destacado para Chubut será el de Apiuan, que jugará semifinales ante el gran candidato Ignacio Serra de Río Negro, último campeón.

El tenis de mesa adaptado, Ada Luz Puca junto a Belén Jara lograron el tercer puesto y medalla de bronce en dobles femenino. Puca, además, se llevo la medalla plateada en individual femenino Motor.

Este jueves se juegan semifinales, donde Jara Belén lo hará en individual femenino PCD Clase intelectual.

Los varones cayeron en cuartos de final en dobles masculinos PCD y se despidieron.

BUSCANDO PODIOS

En Río Gallegos el equipo de tenis de Chubut reafirmó el gran inicio que había tenido el día martes y cerró la ronda regular ganando los cinco cruces disputados. Este miércoles, el equipo integrado por Danna Fliri, Guadalupe Marina Schapiro, Lorenzo March y Joaquín Vulcano, enfrentó a las selecciones de Río Negro y Tierra del Fuego, a las cuales superó por 3-0, en ambos casos. De este modo, Chubut finalizó en primer puesto de la zona única, ganando los 15 juegos disputados y el jueves tendrá protagonismo en las semifinales masculina, femenina y mixta. En masculino se jugará desde las 8 horas ante Santa Cruz, en femenino será frente a Neuquén, en el mismo horario y la semifinal en mixtos será a partir de las 10.30, ante Neuquén. Por la tarde se jugarán los duelos finales y por el tercer puesto.

La disciplina de escalada también tuvo una excelente jornada en cuanto a resultados, dado que se desarrollaron las segundas rondas con las cuales se cerraron las fases clasificatorias, tanto en la rama femenina como masculina y Chubut pudo meter a tres de sus cuatro competidores a las finales del viernes. Lucía Baldini y Martina Suárez en femenino finalizaron en tercer y cuarto puesto respectivamente y estarán en la final del viernes (clasifican las mejores 6), mientras que, en la rama masculina, Tomás García Monsalvo quedó en quinta posición y también accedió a la final por medallas.

El equipo de gimnasia artística hizo su debut en el club Boxing de Río Gallegos, en la prueba de aparatos. Finalmente, y más allá de una muy buena producción, el trío chubutense integrado por Olivia Battaglia, Xiomara Farías Buffa y Catalina Aciar, no logró llegar a los puestos de podio por equipos. No obstante, individualmente Xiomara Farías clasificó para las finales del jueves en salto y paralelas, mientras que Catalina Aciar estará en viga y Olivia Battaglia en la prueba de suelo. La actividad iniciará a las 9.30 horas.

La jornada competitiva en la ciudad de Río Gallegos, contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, quien acompañó a los deportistas chubutenses y estará presente hasta el cierre del evento.

Chubut volvió a tener protagonismo en el bádminton en Ushuaia, con presencia en semifinales y definiciones de posiciones en una jornada marcada por partidos intensos.

En la categoría PCD, Lucas Balochi alcanzó las semifinales, donde se enfrentó a Juan Gatica (La Pampa). El representante chubutense no logró avanzar a la final y cayó por 2-0, con parciales de 15-11 y 15-7, cerrando una destacada participación entre los mejores del cuadro. Finalmente, Lucas disputó el partido por el tercer puesto, donde se enfrentó a Thiago Jurado. En el cruce por el 3°/4° lugar, el representante chubutense cayó por 2-0, con parciales de 15-5 y 8-5.

En individuales femeninos, Julieta Díaz también se metió en semifinales, enfrentando a Alma Ganz (Tierra del Fuego). Fue derrota por 2-0 (21-13 y 21-6), en un cruce donde la fueguina impuso condiciones, aunque Díaz sumó una valiosa experiencia en la instancia.

Por su parte, Asael Krieger disputó el partido por el 5° y 6° puesto, donde cayó ante su par de La Pampa por 21-12 y 21-16, finalizando su participación con un buen recorrido en el certamen.

En dobles femeninos, la dupla de Julieta Díaz y Sharon Martínez jugó la semifinal ante Sofía Avaca y María Luján Carraro (Santa Cruz). En un encuentro competitivo, las chubutenses cayeron por 2-0, con parciales de 21-19 y 21-10, destacándose la paridad del primer set.

En dobles masculinos, Ian Cárdenas y Asael Krieger disputaron el cruce por el 5°/6° puesto frente a Valentín Luguercho y Franco Suárez (Santa Cruz). Fue derrota por 2-0 (26-24 y 21-16), en un partido muy ajustado, en el primer parcial.

Mientras que, en dupla mixta, Ian Cárdenas y Sharon Martínez se enfrentaron a la pareja de Santa Cruz en el cierre de la jornada. Los chubutenses cayeron en un partido muy disputado por 2-1, con parciales de 21-15, 11-21 y 21-12.

Este jueves, la delegación de Chubut afrontará la última jornada de competencia en Ushuaia, con la mira puesta en el podio de los Juegos de Integración Patagónica.

En las instancias finales, el equipo provincial disputará el tercer y cuarto puesto en dobles femenino, donde se medirá ante Tierra del Fuego en un cruce clave para subirse al podio.

Además, en individual femenino, Julieta Díaz también irá en busca de una medalla cuando enfrente a Alma Morales, en otro duelo determinante para cerrar el certamen.

De esta manera, Chubut tendrá una jornada decisiva, con chances concretas de coronar su participación entre los mejores de la región Patagónica.

El jueves por la tarde finalizarán las competencias en todas las sedes y a las 20 horas, en el Cepard de Río Gallegos, se realizará la ceremonia de premiación y clausura, tras la cual, quedará concluido el evento de manera oficial.