Protestas por los vetos de Milei marcan el inicio de una sesión clave

En un ambiente de alta tensión, la Cámara de Diputados de Argentina comenzó este miércoles una sesión maratónica, marcada por la presencia de miles de manifestantes en las calles que rodean el Congreso.

Las protestas, encabezadas por jubilados, sindicatos y activistas por los derechos de las personas con discapacidad, buscan presionar a los legisladores para que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a leyes clave.

El foco de las protestas: jubilados y personas con discapacidad

La movilización, calificada como "multisectorial", tiene como principales reclamos el rechazo a los vetos presidenciales que anularon la reforma jubilatoria y la ley de emergencia en discapacidad. Los manifestantes, entre los que se encuentran miembros de las dos facciones de la CTA, el gremio de estatales ATE y jubilados que realizan su tradicional marcha de los miércoles, exigen la restitución de los derechos y beneficios que estas leyes otorgaban.

Familiares y activistas del sector de la discapacidad han iniciado una vigilia en Plaza de Mayo, y se han unido a la marcha para dar mayor visibilidad a sus demandas. El veto a la ley de emergencia en discapacidad ha generado un profundo malestar, ya que, según los manifestantes, deja sin cobertura y apoyo a millones de personas.

La sesión legislativa: un reflejo de las tensiones en las calles

Mientras las calles se llenan de consignas y pancartas, en el recinto los diputados debaten un temario que incluye los puntos más conflictivos para el Gobierno de Milei. Además de los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad, se discutirán proyectos sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), temas que generan un fuerte reclamo de los gobernadores.

La sesión, convocada por la oposición con amplio apoyo, busca dejar en evidencia la distancia entre el discurso de ajuste del oficialismo y las demandas sociales. El Gobierno, por su parte, defiende los vetos argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. La jornada se perfila como una de las más intensas del año, y su desenlace no solo definirá la agenda política, sino que también medirá la fuerza de la oposición y el nivel de resistencia del gobierno de Javier Milei.