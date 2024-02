Provincia pagará un incentivo docente

Tras la eliminación del FONID por parte del Gobierno Nacional, el gobernador Torres se reunió con referentes de los distintos gremios educativos y garantizó que la Provincia se hará cargo del pago de un plus económico.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este lunes que el Estado Provincial afrontará el impacto de la eliminación del fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno Nacional. En concreto, el mandatario anticipó la creación de un “Incentivo Provincial Docente” que complemente el salario de maestros y profesores de todo Chubut.

En una reunión mantenida este mediodía con representantes gremiales de ATECh, Sitraed, SADOP, UDA y AMET, junto con ATE y UPCN -en representación de los auxiliares de la educación-, el mandatario garantizó el pago de un plus económico para mejorar el sueldo docente del sistema educativo formal y compensar así la quita de dicho aporte nacional a la provincia por parte de Javier Milei, el cual representaba un porcentaje del ingreso total de los trabajadores de la educación.

En este sentido, Torres aseguro que “gracias a un programa de austeridad, a un gran esfuerzo fiscal, y al acompañamiento del sector privado, a través de un programa de responsabilidad social empresaria creamos el “Incentivo Provincial Docente”.

“De esta manera, y con el aumento del canon pesquero, vamos a compensar la quita del FONID a nivel nacional, la cual representa una suma de 600 millones de pesos, para que no impacte directamente en el bolsillo de los docentes. Después de la profunda crisis educativa que vivió Chubut, no nos vamos a resignar a que los chicos no estén en las aulas, y tampoco vamos a darle la espalda a los docentes en su justo reclamo de recomposición salarial”, afirmó el gobernador.

Durante el encuentro, del que también participaron los ministros de Gobierno, Andrés Meiszner; de Educación, José Luis Punta; de Economía, Facundo Ball; y el secretario de Trabajo, Nicolás Zarate, se precisó que los fondos estarán disponibles en marzo, junto con los sueldos correspondientes al mes de febrero.