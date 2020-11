Puratich: "hoy el sistema sanitario no podría contener un rebrote"

El aumento de casos de Coronavirus en Comodoro y Rada Tilly (se pasó de 159 el lunes 2 a 222 el lunes 9) y guardia saturada nuevamente el último fin de semana, encendió las alertas entre el personal de salud de esta ciudad.

El ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, lo atribuyó al hecho de relajarse y a las aglomeraciones que se perciben desde el 1 de noviembre, primer domingo en que no hubo restricciones en la circulación luego de más de un mes.

“Nosotros decimos que hay menos posibilidades de contagio en espacios abiertos, pero eso vale si hay distancia; no si estamos abrazándonos y besándonos cuando llegamos y nos vamos. Cuando hay mucho movimiento de personas y no se respetan las normas pasan estas cosas. Hoy el sistema sanitario no podría contener un rebrote”, afirmó Puratich en FM Del Mar.

Además, no consideró contradictorio el hecho de que mientras suben los casos se eliminen restricciones, como ocurrirá a partir de las próximas horas al caducar la movilidad según el DNI.

“Esta habilitación tiene que ir acompañada del compromiso individual del cuidado, sino será muy difícil de mantener en el tiempo. Esa es la realidad. Todos sabemos que cuanto mayor circulación de personas, más posibilidades de contagio hay. En eso pondremos ahora la fuerza; para volver a una vida lo más normal posible”, acotó el funcionario.

Recordó además que “los protocolos en todos los lugares están vigentes. Se trabajó muchísimo en empresas, municipio, ministerios. Hay que respetarlos para que tengan efectividad. Hay cupos en cuanto a la capacidad que siguen vigentes. Hay que cumplirlos; evitar las aglomeraciones”.