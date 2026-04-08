Proteccionistas cuestionan a fiscal por desestimar la causa "Toretto"

Verona Dagotto decidió no avanzar con la investigación pese a la existencia de indicios, según los defensores de los derechos de los animales.

A casi un año de los hechos y a pocos días de la audiencia prevista para formalizar la causa en la Oficina Judicial, la fiscal jefa Verona Dagotto resolvió desestimar la investigación vinculada al potrillo de tres meses conocido como “Toreto”, que había sido separado de su madre en circunstancias aún no esclarecidas.

La causa se inició a partir de la denuncia de vecinos en una comisaría local, quienes advirtieron la desaparición del animal. Según los testimonios, varias personas habrían observado a individuos separarlo de su madre cuando aún era lactante, provocándole lesiones y atándolo posteriormente a un árbol.

A partir de estas advertencias, efectivos policiales y personal de Guardia Urbana lograron identificar a los presuntos responsables. Con las primeras actuaciones, se dio inicio a una investigación que tenía prevista una audiencia de formalización para el próximo 20 de abril, impulsada en su momento por el entonces fiscal de la Unidad Fiscal Especializada (UFE), Juan Carlos Caperochipi, hoy jubilado.

Sin embargo, la actual fiscal jefa decidió no presentar el caso ante un juez para solicitar la apertura formal de la investigación penal, resolviendo su desestimación pese a la existencia de elementos que, según trascendió, permitían avanzar en la causa.

Este hecho se suma al caso de los cachorros que fueron devueltos a sus humanos responsables luego de haber sido secuestrados mientras el último verano permanecían atados en la caja de una camioneta, bajo el sol y con altas temperaturas, a unas tres cuadras de la playa de Rada Tilly. Los defensores de la causa animal pretendían que permanecieran en su hogar sustituto.