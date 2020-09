Puratich viene a Comodoro a coordinar nuevas medidas

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, anticipó su alarma por los números registrados en Comodoro-Rada Tilly el último fin de semana (90 el viernes; 74 el sábado y 42 el domingo), así como el crecimiento de camas ocupadas en terapia intensiva, lo cual llegó a ser del cien por ciento, augurando un colapso del sistema.

Dicha situación resiente a los recursos humanos, tanto a médicos como a enfermeros y a otros profesionales relacionados con la atención en terapia intensiva, más allá de que en el sector público aún no cobraron los meses de julio y agosto, así como el medio aguinaldo.

“La atención va a estar garantizada mientras ese personal esté en condiciones de atender. Por eso hay que reducir la cantidad de camas ocupadas y eso se logra sin que haya casos, lo cual solo ocurre si hay prevención”, dijo el ministro.

“Es una situación crítica a la que no queríamos llegar. Hoy la pandemia ha llegado realmente y por eso somos tan insistentes en lo que hay que hacer. Si no se toman medidas, el recurso es finito y con un agotamiento importante. Son 20 médicos terapistas y los 20 son los mismos en el ámbito público y privado”, agregó en declaraciones a FM La Petrolera.

El ministro admitió que “evidentemente hemos fracasado en el mensaje. No ha sido aceptado por la sociedad porque no hemos tenido el nivel de acatamiento deseado. No pedíamos más que usen cubreboca, respetar distanciamiento y que se lavaran las manos”.

NUEVAS MEDIDAS

En este contexto, y teniendo en cuenta que las 21 camas de terapia intensiva del sistema sanitario de Comodoro están ocupadas, “lamentablemente vamos a tener que volver a medidas que no queríamos porque sabemos del cansancio de la gente, pero hay que poner en la balanza los cansancios y el del personal de salud hoy es más importante que cualquier otro”.

El mensaje de Puratich tuvo el mismo tono que el que emitieron durante la mañana de este lunes la directora del Area Programática Sur, Miryám Monasterolo, y el director de Terapia Intensiva del sanatorio La Española, José Celia, quienes consideraron que la única manera de impedir un descalabro sanitario es restringiendo actividades y todo parece indicar que esta vez no alcanzará solamente con salir a la calle según la terminación del DNI, tanto en Comodoro como en Rada Tilly.

Este martes se buscará coordinar que las inevitables restricciones que vienen afecten al menor número posible de personas, tanto en lo psicológico como en lo económico.