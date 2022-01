Qué debe hacer un contacto estrecho

Chubut no escapa de la tercera ola y en el último parte del Ministerio de Salud de Chubut se registraron 1.930 nuevos casos de COVID-19. Puerto Madryn con 514 y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly con 422 son las localidades que más casos positivos alcanzaron en las últimas 24 horas.

La positividad continúa en aumento y genera que cada vez más personas se acerquen a los centros de testeos por presentar síntomas compatibles con el coronavirus. La demanda llevó a que las autoridades sanitarias dispusieran dos puestos fijos del Plan Detectar: uno estará en Castelli y otro estará en la antigua ENET 1.

Desde el Área Programática Sur recordaron que si una persona tiene dos o más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, malestar del cuerpo, diarrea y vómitos) puede acercarse a los centros de testeos con su DNI.

También se informó quiénes no se hisopan en Plan Detectar: los hisopados para viajeros no se realizan en los centros de testeo; si una persona es contacto estrecho asintomático no se requiere hisopado; si una persona es contacto estrecho sintomático es declarado positivo por criterio epidemiológico; y tampoco se realizan hisopados por alta epidemiológica (sea confirmado o estrecho).

Sin embargo, las dudas se han multiplicado en las últimas horas sobre qué debe hacer una persona cuando es contacto estrecho. Las autoridades sanitarias explicaron que si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, no es necesario hisoparse ya que se declara COVID positivo por criterio clínico epidemiológico.

Además, si la persona es contacto estrecho, no tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tiene una dosis de la vacuna debe realizar un aislamiento de 10 días. Y si una persona es contacto estrecho, no tiene síntomas compatibles con COVID-19 pero tiene dos dosis, debe hacer aislamiento riguroso por 5 días más otros 5 días de mantener los cuidados (uso adecuado de barbijo, evitar lugares cerrados y reuniones familiares).