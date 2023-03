Qué dice el documento que se leerá en Comodoro

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se conmemora con diversas actividades en Comodoro Rivadavia. La jornada comenzó con una “Feria sin patrones” en la plaza de la Escuela 83 donde también se presentaron artistas locales. Asimismo, se llevó a cabo una radio abierta donde se leyó el documento elaborado por la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia.

En el texto que se leerá este miércoles a la tarde –previo a una marcha- se recuerda la lucha de las 149 mujeres que murieron el 25 de marzo de 1911 durante el incendio provocado en una fábrica textil de Nueva York cuando reclamaban mejores condiciones de trabajo. “Esta fecha es significativa, un hito fundamental en la historia de la lucha feminista que marcó el camino que hoy seguimos”, subrayan desde la Multisectorial.

El documento puso énfasis en la diferencia salarial entre hombres y mujeres. “Se registra en todas las categorías y crece en los cargos jerárquicos. En Chubut la brecha salarial oscila entre el 28% y el 35%, la más alta del país junto a otras 4 provincias. En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly encabezan el ranking de inequidad con cifras que trepan al 47% de diferencia”, describieron.

“Esa desigualdad se expresa en todos los ámbitos porque aun cuando las mujeres cuenten con el mismo nivel de educación, o incluso mayores que el hombre, las mujeres no acceden a los cargos mejor pagados. En la categoría de jefes y jefas hay un 73% de participación de varones contra sólo un 27% de mujeres. Un ejemplo de la limitación a las mujeres en el acceso a cargos jerárquicos es la Corte Suprema, que no cumple con el cupo para su composición en una justicia que adolece de la falta de perspectiva de género”, subrayaron.

Asimismo, pusieron énfasis en la cantidad de horas destinadas a las tareas del hogar y de cuidado. “Las mujeres destinan un promedio de 35 horas semanales al trabajo rentado en comparación a las 45 horas semanales de los varones. En el mundo, las mujeres y las niñas realizan las ¾ partes del trabajo de cuidado no remunerado, sin el cual la economía no funciona, pero que no es incluido para calcular el PBI de los países, permitiendo que otros integrantes de la familia accedan a las actividades económicas y laborales”, cuestionaron.

LA AUSENCIA DEL ESTADO

Otro de los puntos que se aborda es la falta de políticas públicas y el ajuste que se produce en Salud, Justicia y Educación. En este contexto, se recordó el aumento salarial del 38% que el Gobierno provincial les propuso a los docentes.

“Es un trabajo fuertemente feminizado, con inmensa mayoría de trabajadoras mujeres, muchas cabeza y sostén de familia. Esto se siente particularmente tras los años de congelamiento salarial y galopante inflación vividos. El combo de falta de mantenimiento y abandono de los edificios públicos, la falta de recursos materiales y humanos, y los bajos salarios de les trabajadores estatales generan la ausencia de condiciones básicas para garantizar los derechos de la ciudadanía, un retraimiento del estado”, critican.

“No se garantiza el derecho a aprender y a enseñar, a la atención de la salud y la justicia, pero sí se garantiza el pago de una deuda fraudulenta y usuraria en Provincia y en Nación al FMI”, agregan.

También remarcan el escaso tratamiento de la Educación Sexual Integral en Chubut, la falta de formación docente y de trabajo institucional. “Tenemos la ley que establece la ESI como derecho desde el año 2010; aun así en el contexto social emergen discursos conservadores, de derecha, en contra de la ESI y el Aborto Legal. La legalidad de ambos se enfrenta a la resistencia de actores responsables de su implementación bajo el paraguas de discursos odiantes y discriminatorios hacia la perspectiva de género y el cuidado de la salud de mujeres, niñeces y disidencias”, consideran.

En este sentido, denuncian a las iglesias que “se oponen constantemente a la aplicación de la ESI y a la implementación de las ILEs y fortalecen la perspectiva religiosa y fomentan la educación emocional pretendiendo ser hegemónica en nuestra cultura”.

LA BUSQUEDA DE IGUALDAD

Desde la Multisectorial también exhiben su preocupación sobre el acceso de las personas travesti–trans y las condiciones en las cuales desarrollan sus actividades; exigen justicia por Tehuel de la Torre y manifiestan que se trabaja en nuevo proyecto de "Ley Integral Trans", una iniciativa que propone una serie de políticas públicas como la realización de campañas de concientización y de sensibilización de la sociedad, para fomentar el respeto de los derechos y trabajar contra estereotipos, prejuicios y prácticas que afectan sus derechos, entre otros temas.

“Es una ley de avanzada, como lo fueron las de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género que seguramente, como sucedió con estas otras, será de referencia internacional para que otros países también presenten sus proyectos y sean debatidos y aprobados”, indican.

“La deuda es con nosotras y nosotres, les que enfrentamos la precarización y la vulnerabilidad en este mundo desigual, padecemos las injusticias machistas y sexistas en un sistema capitalista, neoliberal, colonialista y patriarcal que sigue oprimiendo. Por eso reclamamos la liberación de la machi Betiana Colhuan Nawel y las demás presas políticas mapuche, extraídas violentamente de territorio ancestral, apropiado desde la campaña del desierto por el Estado argentino”, aseveran.

“El paro es una herramienta de lucha de la mujer trabajadora y así, levantando bien en alto los puños para seguir reivindicando nuestras luchas, llamamos a la reflexión sobre esta fecha tan significativa para la historia de la humanidad. Paramos también porque las identidades feminizadas son las más relegadas en esta máquina neoliberal. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotres”, subrayan desde la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia.