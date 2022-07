¿Qué escenarios plantea la nueva subvariante de Covid surgida en la India?

La variante ómicron de Covid-19 sigue generando nuevas subvariantes. Esta vez se trata de la BA 2.75, un subtipo de la familia BA. 2 que se detectó en la India y, según científicos de ese país, sería aún más contagiosa que el resto del linaje ómicron.

“La variante BA2.75 ya está circulando en India desde hace un mes o mes y medio. Es una subvariante como las últimas que vimos, BA. 4 o BA. 5, que tiene alta contagiosidad, pero no es más agresiva ni conlleva mayor riesgo sanitario. Es cierto que esta subvariante, por tener la característica de haber modificado la proteína de unión con la célula humana, puede invadir a personas que estén vacunadas o que hayan tenido la enfermedad por otras variantes, pero esto hay que seguirlo. Sabemos que este virus tiene muchas mutaciones y produce variantes permanentemente, pero no complica la evolución de la pandemia de ninguna manera”, dijo el infectólogo Ricardo Teijeiro, quien también recordó la importancia de tener el calendario de vacunación completo para afrontar estas subvariantes.

“La pandemia no se terminó, sigue siendo un problema, sobre todo para aquellos que tienen algún riesgo preexistente como los inmunocomprometidos, los enfermos crónicos y los adultos mayores”, agregó Teijeiro.

Luis Cámera, médico clínico, explicó que casi todos los subtipos de ómicron tienen la capacidad de evadir a la vacuna, pero BA.4, BA.5 y ahora BA2.75 más todavía. “Los reportes de la India, donde apareció y desde donde se expandió esta subvariante, dicen que la enfermedad es muy contagiosa, pero muy leve. Aún estamos al principio de esta subvariante y es para tenerla bajo observación, pero es evidente que esa es la manera en que está evolucionando el virus: más contagioso, pero más benigno”, afirmó.

Además, Cámera sostuvo que ómicron es muy diferente al virus original de Wuhan. El actual afecta más a las vías respiratorias superiores y, afortunadamente, no tanto a los pulmones, lo cual es similar al comportamiento del virus de la gripe. Por lo tanto, consideró que no es necesario preocuparse ni volver al modo pandémico.

“Lo que viene ahora es la epidemia de los recontagiados. Si uno está bien inmunizado, por lo menos con tres dosis, no hay que asustarse. Probablemente también vengan planes anuales de vacunación y modificaciones de las vacunas”, finalizó.

Por su parte, Bárbara Broese, directora de Epidemiología del Hospital de San Isidro, dijo que, hasta ahora, lo que se sabe es que la subvariante surgió en India a principios de junio y ya se extendió a 10 países: Australia, Canadá, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. Y afirmó que por el momento hay aproximadamente 80 secuencias detectadas y lo que la hace potencialmente más transmisible es su rápida propagación por áreas geográficas extensas y las dos nuevas mutaciones que presenta en la proteína spike.

¿Por qué ómicron genera tantas subvariantes?

A diferencia de las primeras cepas de coronavirus como alpha o delta, responsables las olas iniciales de la pandemia, ómicron, que fue detectada en noviembre del año pasado en Sudáfrica, generó numerosos sublinajes.

“En realidad el que genera las subvariantes es el mismo coronavirus, nosotros le ponemos distintos nombres. Cuando hay una variante tan importante como ómicron, que se expandió tanto, porque fue una de las que mayor contagiosidad tuvo, es la que desplaza a las demás y entonces las nuevas subvariantes se desprenden de la variante que invadió todo”, aclaró Teijeiro.

De acuerdo con Jorge Geffner, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), puede haber dos motivos por los cuales ómicron produce tantos subtipos.

En primer lugar, alguna cuestión particular de la variante que todavía los expertos no pueden explicar. Y por otro lado, un estado de inmunocompetencia global tal que hace que el virus para poder infectarnos tenga que arreglárselas para evadir la respuesta inmune.

“Es lógico que surjan más subvariantes ahora que antes porque hoy la gente está inmunizada, ya sea por vacunación o por haber contraído la infección. Cuando hay un muy buen nivel de inmunocompetencia a nivel poblacional, surgen nuevos sublinajes que logran evadir un poquito más la acción de los anticuerpos facilitando la diseminación”, detalló Geffner.

En cuanto a los posibles escenarios que puedan plantearse a raíz de BA2.75, Geffner dijo no estar seguro de lo que pueda suceder, pero explicó que así como ómicron fue disruptiva cuando apareció, es decir, generó una ola enorme de infecciones, internaciones hospitalarias, casos graves y mortalidad, en ninguno de sus sublinajes se ha encontrado evidencia que se asocie a mayor gravedad.

“Hay que seguir el avance de este subtipo muy atentamente, porque no está descartado que en algún momento surja otra nueva variante que patee el tablero como lo hizo ómicron, pero esto no quiere decir que se vayan a infectar más personas porque hoy tenemos mucha circulación, contagios y recontagios, pero la enfermedad no progresa por fuera de las vías respiratorias superiores; por lo tanto, no es grave”, finalizó.

“Hay que ver si en las próximas semanas desplaza a la BA. 5, estudiarla y ver si produce mayor evasión de la respuesta inmune o genera cuadros clínicos más graves, que es lo que más nos puede llegar a preocupar”, explicó.

Ayer, la directora científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Soumya Swaminathan, publicó un video en el que dijo que si bien ha habido una alerta sobre lo que podría ser una subvariante, esta todavía no fue oficialmente nombrada, pero algunas personas se están refiriendo a ella como BA2.75.

“Todavía hay pocas secuencias disponibles para analizar, pero esta subvariante parece tener algunas mutaciones en el dominio de unión al receptor de la proteína espiga. Aún es muy temprano para saber si esta subvariante tiene propiedades de evasión inmune adicional o es clínicamente más severa. No lo sabemos, así que tenemos que esperar. Por supuesto que lo estamos monitoreando y si hay una emergencia por un virus que sea muy diferente a los anteriores, lo suficiente como para llamarlo una nueva y separada variante de preocupación, el comité lo hará”, sostuvo.

Fuente: La Nación