Qué obras realizó el Gobierno en el Biología Marina

La ampliación del establecimiento escolar fue habilitada este viernes durante un acto encabezado por el gobernador. Para concretar el proyecto, el Gobierno provincial invirtió más de 6.000 millones de pesos: dos laboratorios, refacción de 14 aulas y la refuncionalización de la Sala de Informática y Biblioteca para 28 computadoras; y más.

El Colegio Biología Marina estrenó el viernes las obras desarrolladas en el establecimiento. La ampliación del establecimiento fue destacada durante el acto por el gobernador Ignacio Torres: “en Chubut les decimos a todos que, en nuestra provincia, la palabra vale y los compromisos se cumplen, como corresponde”. La obra, que concluyó tras una inversión provincial de más de 6.000 millones de pesos.

LAS OBRAS

El proyecto desarrollado en el Colegio consistió en la refacción, refuncionalización y ampliación del emblemático establecimiento educativo, a partir de una inversión provincial superior a los $6.280.000.000,00 y con un plazo de ejecución de 360 días corridos.

La obra consistió en la construcción de dos laboratorios (Microbiológico y de Físico–Química), la refacción de 14 aulas, y la refuncionalización de la Sala de Informática y Biblioteca para 28 computadoras; sector de Gobierno, Oficina Técnica, Administración y Secretaría, Preceptoría, Sala de PEP, sanitarios docentes y de alumnos, Sala de POT, Sala de Docentes, Archivo, depósitos de reactivos y general.

Asimismo, se llevó a cabo la reparación integral del gimnasio, que implicó cambio de techo, aberturas, contrapiso y piso; nuevos solados exteriores, playón deportivo y estacionamiento para docentes; además de tareas de forestación.

Por otra parte, se concretó la demarcación horizontal y vertical para vehículos escolares y solados con bandas para personas con discapacidad, ejecutándose todas las instalaciones cloacales, eléctricas, de agua potable, gas, informática y seguridad a nuevas, según planos y factibilidades previamente otorgadas por las prestatarias.

Esta reestructuración permitirá al establecimiento trabajar con normalidad en las aulas y en los dos laboratorios principales durante la modalidad de jornada completa, tal como solicitaron las autoridades del establecimiento educativo.

“DESDE CERO”

Durante el acto, Torres felicitó a la comunidad educativa por su compromiso con la institución y sostuvo que “en momentos difíciles, donde muchos ‘patean la pelota’ hacia afuera y echan culpas, nos hicimos cargo de cumplir con nuestra palabra ante los alumnos, los padres y los docentes de la Escuela de Biología Marina”.

El mandatario recordó que “esta escuela se construyó prácticamente desde cero porque ni siquiera se había hecho el estudio de suelos, como tantas obras que se hicieron mal en la provincia y que hoy son un símbolo de la desidia”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Lorna Cárcamo, manifestó que “es emocionante estar hoy acá, regresando a nuestra institución educativa de la cual los alumnos van a poder disfrutar para poder volver a las clases de educación física, utilizar los nuevos laboratorios que tanta falta nos hacían” y aseguró que “hoy, las circunstancias son mucho más lindas, gratas y cómodas para todos nosotros”.

Cárcamo agradeció “el esfuerzo de la Provincia, porque sabemos que han heredado un problema muy grande en materia de infraestructura escolar, y es un honor para nosotros haber sido una prioridad”, como así también puso en valor la recuperación de muchos proyectos e iniciativas académicas de la escuela, a partir de contar con las instalaciones adecuadas.