Quedaron atrapados en la ruta 26

Vialidad Nacional ayer comunicó que, a partir de las 22:30 horas, se implementa un corte preventivo en la Ruta Nacional 26 para todo tipo de vehículos. Esta interrupción afecta el tramo comprendido entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, debido a la acumulación de nieve en la calzada y el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas en las próximas horas.

A través de X (extwitter), una familia que se dirigía hacia Comodoro Rivadavia pidió auxilio tras haber quedado varados en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº26.

“Estamos atrapados en la ruta, necesitamos que despejen con maquinaria para llegar a Comodoro seguros, el corte fue después que quedáramos atrapados” explicaron a través de la red social.

“Necesitamos ayuda, nos estamos quedando sin combustible para mantenernos temperados y no tenemos comida, estamos desde las 20 hrs acá, ya no podemos avanzar más, estamos en el km 35 @VialidadNac. Please envíen maquinaria para limpiar el camino, hay buses con gente” agregaron los integrantes que tenían como destino la ciudad de Comodoro.