El incendio ocurrió en la madrugada del domingo en Rawson. El cierre centralizado se trabó por el calor y la conductora no podía salir. El vehículo, un Nissan Sentra utilizado como transporte de pasajeros, terminó con daños totales.

Quedó atrapada en su auto en llamas y un vecino la rescató

Una mujer vivió un momento de extrema tensión en la madrugada de este domingo en Rawson, cuando su auto se incendió en plena vía pública y el sistema de cierre centralizado se trabó por efecto del calor, impidiéndole salir por sus propios medios. El hecho ocurrió en el barrio Gregorio Mayo, sobre la calle Catamarca al 200.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el Nissan Sentra —utilizado como transporte de pasajeros— comenzó a prenderse fuego instantes después de finalizar un viaje. La conductora relató que las llamas se originaron en el compartimento del motor, según consta en el informe difundido por ADN SUR.

Mientras el fuego avanzaba, el cierre centralizado de las puertas se bloqueó, dejando a la mujer atrapada dentro del vehículo. En ese momento, un vecino que pasaba por el lugar intervino de inmediato y logró asistirla para que pudiera salir, según informaron fuentes policiales.

Personal de la comisaría local solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios, que llegaron pocos minutos después con los móviles 7 y 10, ambos unidades de ataque rápido. Al arribar, constataron que el auto presentaba fuego generalizado en toda su estructura. Pese al rápido despliegue, el vehículo terminó con daños totales.

La intervención concluyó sin personas lesionadas. Bomberos trabaja ahora en determinar las causas que provocaron el incendio.