Una jornada colectiva para alzar la voz contra la violencia de género

Organizaciones feministas de Comodoro Rivadavia impulsan este martes una serie de actividades culturales y una marcha central para reivindicar políticas públicas y poner en agenda las violencias que atraviesan a mujeres y diversidades.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 25 de noviembre una tarde marcada por el arte, la expresión colectiva y la movilización social. Diversas organizaciones feministas de la ciudad convocaron a una jornada abierta que combinará propuestas culturales y una marcha para exigir políticas públicas frente a la violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Desde las 16, la Plaza Kompuchewe será el punto de inicio de la actividad. Allí se instalará una feria destinada a emprendedoras, donde cada participante podrá acercarse con su stand o simplemente una manta para exhibir sus producciones. El espacio busca ser un punto de encuentro y visibilización del trabajo de las mujeres en la economía local.

En paralelo, también desde las 16, funcionará un micrófono abierto para quienes quieran compartir poemas, canciones, relatos o intervenciones artísticas vinculadas a la fecha. La propuesta apunta a habilitar un ámbito de expresión libre que permita poner en circulación experiencias, miradas y denuncias.

La jornada culminará a las 18 con una marcha por las calles de la ciudad, impulsada por la Multisectorial Feminista CR. La convocatoria retoma una fecha que, año tras año, moviliza a organizaciones de todo el mundo para denunciar las violencias que persisten y reclamar políticas efectivas de prevención, acompañamiento y justicia.