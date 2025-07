Quedó paralítica cuando un hombre se arrojó de un tercer piso y cayó sobre ella

Grace Spence Green sufrió un accidente que cambió su vida por completo. En 2018 un hombre saltó desde el tercer piso de un shopping de Londres con la intención de suicidarse y cayó sobre ella provocándole lesiones irreversibles en la columna que le impidieron volver a caminar.

Todo pasó el 17 de octubre cuando su amiga pasó a buscarla por su casa y la acercó hasta el centro comercial, se despidieron junto a la escalera mecánica y ella se fue rumbo a la facultad. Estaba en cuarto año de la carrera de medicina. En aquel entonces tenía 22 años y muchas metas por cumplir. Sin embargo, de repente sintió un golpe y cuando despertó ya nada fue igual.

YA NO SENTIA LAS PIERNAS

Cuando recuperó el conocimiento estaba tendida en el piso, rodeada de gente y a su lado el hombre que había provocado el accidente. “Recuerdo gritar y no poder sentir mis piernas“, relató en un artículo publicado por la BBC.

Ella no entendía nada, pero la gente le explicó que la habían golpeado y al hombre le decían que se había caído. Más tarde se enteraría de que en realidad había saltado voluntariamente desde 40 metros de altura y había aterrizado sobre su espalda.

Grace fue trasladada al hospital donde atendieron la emergencia y minutos más tarde estaban allí sus papás, su pareja y sus amigos. Los médicos le explicaron que en el impacto su columna vertebral se había quebrado en varios puntos, provocándole la parálisis.

Como estudiante de medicina, tenía conocimiento sobre ese tipo de lesiones, pero el shock que atravesaba le impedía asimilar lo que estaba sucediendo. “No soy discapacitada, no voy a estar en una silla de ruedas. Esa no soy yo”, se repetía a sí misma constantemente.

Lo que le tocó vivir le hizo darse cuenta de que tenía un enorme prejuicio hacía las personas con discapacidad. “Pensaba que las personas discapacitadas tenían menos calidad de vida porque eso era lo que me habían enseñado”, reveló.

Cuando vio las imágenes de la resonancia, fue un golpe de realidad. Al observar ese estudio con ojo médico, entendió que la pesadilla que estaba viviendo era una realidad. Entonces, asimiló que a partir de ese momento iba a necesitar una silla de ruedas para tener autonomía.

VOLVER A ESTUDIAR

“Comencé a seguir a personas discapacitadas en las redes sociales y fue muy importante para mí verlos publicando sobre su vida normal y pensar que yo podría tenerla también”, contó y dijo que la verdadera revelación fue cuando conoció a un médico que era usuario de silla de ruedas porque le hizo ver que ella podía serlo también.

Así fue como retomó sus estudios después de mantenerlos un año en pausa: “Tener esta cicatriz tan visible me ayuda en mi trabajo porque es obvio que he sido una paciente, y me doy cuenta de que los pacientes son mucho más abiertos conmigo”, dijo sobre sus experiencias en el consultorio.

Grace sabe muy poco del hombre que cayó sobre ella y aseguró que no tiene interés en averiguar más. “Creo que la gente busca algún tipo de justicia restaurativa o ver si lo perdoné. Pero no lo perdoné porque no existía ningún enojo, para empezar”, señaló.

“Me dijeron que había saltado, luego fue a la cárcel y más tarde fue deportado. Y eso me molestó porque no quería que hubiera más ramificaciones de este hecho”, relató y contó que si bien muchas personas esperan que sienta algún tipo de resentimiento contra él, ella no lo experimenta. “La aleatoriedad de lo que pasó fue tal que me ayudó a no sentir ninguna ira. Pero la gente a menudo no lo entiende”, relató.

“Pasé por muchos ‘qué hubiera pasado si…’. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado allí dos minutos antes o dos minutos después? ¿Qué hubiera ocurrido si…? Me di cuenta de que probablemente él estaría muerto si no hubiera frenado su caída” reflexionó y concluyó: “También me hizo pensar: ¿y qué tal si me hubiera muerto ese día?”.