"¿Quién carajo sos, boludo?": cruce por el decreto de Milei

El DNU anunciado por Javier Milei el pasado miércoles para desregular la economía continúa generando diferentes repercusiones. En este contexto, este viernes los periodistas Ricardo Canaletti y Esteban Trebucq protagonizaron una fuerte discusión en vivo, la cual se desató cuando conversaban acerca de cómo será el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia en el Congreso de la Nación.

El tenso momento ocurrió en el programa Mañanísima que conduce Carmen Barbieri en El Trece, donde el conductor del El Observador 107.9 y A24 brindó un móvil para hablar acerca del documento de 83 páginas publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial, el cual deroga y modifica cientos de leyes.

Durante gran parte de su salida al aire, Trebucq dio su opinión acerca de las reformas impulsadas por el mandatario libertario. Sin embargo, fue cuando este se refirió al rol que tendrá del Congreso de la Nación frente a este paquete de normativas que comenzó un cruce con el especialista en policiales.

La pelea, que incluyó insultos y terminó con Canaletti retirándose del estudio, comenzó cuando el invitado se expresaba sobre la postura de los profesionales del derecho sobre el escrito: “Los abogados constitucionalistas entienden que no es constitucional, que quede claro. La inmensa mayoría dicen que no es constitucional. Dicho esto, si no es rechazado por las dos cámaras, va a tener fuerza de ley. Va a tener vigor de ley y va a surtir efectos jurídicos en la vida de todos los argentinos”.

Mientras este se explayaba al respecto, el periodista, que se encontraba en el estudio, lo interrumpió: “¿Entonces para qué me dijiste toda la sarta de tonterías que me dijiste antes?”, le preguntó haciendo referencia a comentarios previos. Y agregó: “Lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política y que hay que hacer política en el congreso para obtener eso que vos estas diciendo. Ese es el camino que hay que seguir, no hay otro camino. No se impone por la fuerza”.

En este sentido, Canaletti enfatizó en que existen dos tipos de controles para los DNU. El primero que mencionó fue el Congreso de la Nación y el segundo el control judicial. “Antes del 94, cuando no existía esta reforma, los DNU eran declarados inconstitucionales, salvo alguna que otra excepción”, rememoró.

Mientras hablaba, del otro lado del móvil Trebucq le hizo una pregunta. “¿Me dejas vivir la libertad?”, le consultó. Cuando su interlocutor finalizó, el periodista dedicado a la política le pidió a Canaletti si podía explicarle cómo es el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia en las cámaras.

Él accedió: “Hay una comisión bicameral que los tiene que analizar, tiene 10 días. ¿Vos querés que te lo explique a vos? No, se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste? Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Si vamos a hablar, vamos a hablar bien”.

Trebucq insistió: “¿Pero cómo es el tratamiento? ¿Cómo se trata?”. La respuesta del otro lado ya fue en tono de fastidio: “Pero vos sos periodista, ¿vos no lo conoces? Explicáselo vos a la gente”, le retrucó.

“Claramente que lo conozco, vos no sabes ni cómo es”, le contestó el invitado de Mañanísima mientras la conductora del programa, Carmen Barbieri, intentaba disuadir el intercambio entre ambos.

La discusión finalizó con Canaletti, quien le dijo a Trebucq: “No, andate de ahí. Sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. Dejémosla ahí. Tomatelas, ¿quién carajo sos, boludo?”, concluyó enfurecido el periodista de policiales, quien acto seguido se levantó de su lugar y abandonó el estudio.