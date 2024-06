Quién es el periodista despedido tras 25 años al aire de ESPN

El reconocido exfutbolista y periodista deportivo Quique Wolff ha sido desplazado por Disney de su labor en ESPN, poniendo fin a un ciclo de más de 25 años en la televisión. Esta decisión también marca el final del programa "Simplemente Fútbol", que llevaba más de 30 años al aire.

En diálogo con el programa radial "Todo Pasa", Wolff reveló detalles sobre su salida de ESPN. "En ESPN sí, no mi ciclo de trabajo. 25 años, era un montón. Simplemente fútbol tiene más de 30 años. Decisiones que se toman, no la tomé yo", expresó.

Aunque se mostró agradecido por el tiempo que pasó en el canal, también dejó en claro su descontento con los cambios recientes en la señal deportiva. "Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol", concluyó.

QUIQUE WOLFF LE DIJO ADIOS A ESPN

La salida de Wolff ha generado un gran impacto entre los seguidores del programa y el público en general. "Simplemente Fútbol" se había convertido en un espacio icónico para los amantes del deporte, y su finalización ha dejado un vacío significativo en la televisión deportiva argentina. El último programa se emitió el jueves 30 de mayo a las 21 por ESPN 3, marcando el fin de una era.

Enrique Wolff comenzó su carrera como periodista deportivo después de una exitosa trayectoria como futbolista, que incluyó pasos por Racing, River Plate, Real Madrid y la Selección Argentina. Su experiencia y conocimiento del deporte lo convirtieron en una figura respetada y querida en el ámbito del periodismo deportivo. "Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto", afirmó.

LOS CAMBIOS EN ESPN

La decisión de Disney de prescindir de Wolff es parte de una serie de cambios y reestructuraciones en la compañía. Estos cambios han sido objeto de críticas, ya que muchos consideran que afectan la calidad y la identidad de los programas deportivos. La salida de Quique Wolff y la cancelación de "Simplemente Fútbol" han sido especialmente sentidas, dada la longevidad y el impacto del programa en la audiencia.

Otra incógnita que queda es el futuro de Pedro Wolff, hijo de Quique y periodista en ESPN durante los últimos años. Aún no se ha confirmado qué sucederá con su carrera en la cadena tras la salida de su padre y la finalización de "Simplemente Fútbol".

La trayectoria de Quique Wolff en ESPN no solo se destaca por su duración, sino también por la calidad de su trabajo y su dedicación al periodismo deportivo. Su estilo y su enfoque analítico le ganaron el respeto de colegas y aficionados por igual. "Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol", subrayó Wolff, dejando claro su papel central en el programa.