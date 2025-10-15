Quién es Nieves Zuberbühler, la periodista argentina a la que Donald Trump piropeó

Apenas unas horas después de incomodar a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Donald Trump hizo lo mismo con una reconocida periodista argentina que cubría la cumbre con Javier Milei en la Casa Blanca.

Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump piropeó a una periodista argentina durante su encuentro con Javier Milei. Apenas unas pocas horas antes había incomodado a la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, de quien elogió sus cualidades físicas antes que su capacidad de liderazgo.

Ahora hizo lo mismo con la periodista Nieves Zuberbühler y su nombre se volvió viral en cuestión de segundos por el inesperado ida y vuelta con Trump en la Casa Blanca.

En el marco del encuentro entre el mandatario estadounidense y Milei, la periodista argentina lo felicitó por el acuerdo de paz en Medio Oriente y Trump, tras preguntarle si era argentina, lanzó un piropo que desató risas: “Me encanta la Argentina...”.

Nieves Zuberbühler es una productora y corresponsal ganadora de un premio Emmy, formada en la Universidad Austral y con un Máster en Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad de Nueva York (NYU). Desde 2011, vive en esa ciudad, donde logró construir una destacada carrera.

Fue productora del legendario programa “60 Minutes” de la cadena CBS y desde 2020 se desempeña como corresponsal de TN en Estados Unidos, además de cubrir temas de política internacional para el diario Perfil.

A pesar de su exposición profesional, en los últimos años mantuvo un bajísimo perfil mediático en cuanto a su vida personal, enfocándose en su trabajo y manteniéndose alejada de las redes sociales.

El interés por su figura también se reavivó por sus vínculos familiares. Zuberbühler proviene de una tradicional familia de la alta sociedad argentina: es hija de Ignacio Zuberbühler y Marina Blaquier.

Su abuela materna, Malena Nelson Hunter de Blaquier, fue una figura célebre que llegó a ser señalada por la prensa británica como el “amor imposible” del príncipe Felipe de Edimburgo, el fallecido esposo de la reina Isabel II.

En el plano personal, Zuberbühler estuvo casada con el empresario colombiano Julio Mario Santo Domingo III, hermano de Tatiana Santo Domingo, quien a su vez es la esposa de Andrea Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco. Su boda, con temática de Halloween en Brooklyn, contó con la presencia de miembros de la realeza europea. La unión duró poco más de un año. Previamente, había estado casada con el economista argentino Manuel Maximino.