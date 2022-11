"Quiere que diga que Alfa me abusó"

En las últimas horas se difundió un video en Twitter el que Coti les confesó a sus compañeros de Gran Hermano que La Tora se enojó con ella por haberse reconciliado con Alfa tras su repudiable frase.

“Quiere que yo diga: ‘Ay, me abusó'. Pero le dije que no”, explicó la correntina de 20 años que perdonó y le dio un abrazo a Walter, el participante que fue sancionado y quedó en placa por el comentario desagradable que le hizo días atrás.

“Mirá Coti, tengo un desodorante de 10 centímetros de circunferencia”, se lo escuchó decir la semana pasada a Alfa, el más veterano de la casa, haciendo clara referencia a sus genitales. Este repudiable gesto hacia su compañera generó revuelo tanto fuera como dentro de la casa de los hermanitos. Ante eso, La Tora lo tildó de “acosador” y quedó muy enojada con él.

Según el video que se difundió a través de las redes sociales, Coti tuvo una charla con Agustín, el Conejo y Thiago en la que les contó su versión de los hechos y manifestó la “bronca” que ahora le tiene Lucila por disculpar a Walter. “Hoy vino Alfa a darme un abrazo, y cuando me doy vuelta La Tora me estaba mirando mal. No me sacó la mirada de encima”, relató la correntina.

“Yo me di vuelta y me hice la pelot..., pero igual me di cuenta que ella no quiere que eso pase”, expresó Coti en referencia a que su compañera no quiere que se reconcilie con Alfa. “Quiere que lo excluyamos, que lo hagamos a un lado. Siento que me tiene bronca porque yo lo perdoné”, agregó.

Por último, la joven participante explicó qué es lo que La Tora le pidió que diga como parte de su estrategia sobre la situación que vivió con Walter. “Ella quiere que lo mande a la mier... y que yo diga: ‘Ay, me abusó'. Pero yo le dije que no’”.

La semana anterior, la producción de Gran Hermano (Telefe) dio a conocer su decisión de sancionar a Walter “Alfa” Santiago por un repudiable comportamiento con Coti. Por este motivo, el participante fue incluido en la placa de nominación y tuvo que someterse a la votación del público para continuar en el reality.

Más allá de algunas risas, en el momento Maxi le advirtió a Alfa que “se estaba zarpando”. Después del hecho, Coti expresó su malestar y le contó a Juan y Maxi lo incómoda que se había sentido. Yo le estaba diciendo basta porque no me estaba gustando. Estaba acostado y me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos’. Me tapé, él se levantó, se cambió. Después me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Yo le dije ‘che, dejá de joder’”, indicó sobre lo que ocurrió antes de los hechos por los que el participante fue sancionado.

En su defensa, el cordobés aseguró que no había dicho tal cosa, que fue todo un chiste y que no había querido que ella se sintiera mal. Al bordo de las lágrimas, le pidió perdón a su compañera.