“Todo tiene un límite. Además del maltrato, leer o escuchar que sale el gobernador a preguntar nuestros sueldos y qué trabajos hacemos es insultante, para jueces, empleados, funcionarios y jubilados del Poder Judicial. Lo invito a que se acerque. Hoy estamos a casi tres meses sin cobrar, poniendo recursos de nuestro propio bolsillo: internet, teléfonos, nafta”, sostuvo el juez comodorense Alejandro Soñis.

Así, se refirió a las últimas declaraciones de Mariano Arcioni, quien al reclamar que el Superior Tribunal de Justicia destine un plazo fijo al pago de salarios, se refirió con desdén al trabajo que realiza la Justicia.

“Lo veo insultante, agraviante, como diciendo: ‘como ustedes cobran mucho y trabajan poco, yo no les pago’. Me parece hasta autoritaria su afirmación. Disponer libremente de esos fondos sería ilegal y contrario a la ley”, acotó Soñis en declaraciones a FM Del Mar.

Añadió que no pretendía “entrar en el juego del ataque”, preguntándose si “¿ese es el mejor argumento que tiene para explicar por qué no paga? Es una falta de respeto que no estoy dispuesto a aceptar. Quieren poner a la sociedad en contra del Poder Judicial”, concluyó no sin antes considerar que “no estaría de más una disculpa por parte del señor gobernador”.

DE ALTOS SUELDOS Y ASESORES

El juez Miguel Caviglia, en tanto, fue aún más duro al indicar: “queremos dejar constancia de nuestra amargura y de esta incertidumbre, no solo de no cobrar, sino de no saber cuándo vamos a cobrar; nos genera una situación muy agobiante”.

Calificó injusto que “nos ataquen con el tema de los sueldos cuando sabemos que en el Ejecutivo hay personas que ganan mucho más que los propios jueces. No transparentan los números de la Provincia y eso hay que hacerlo. Yo estoy dispuesto a ceder parte de mi sueldo, pero cuando me transparenten todos los números, como los altísimos salarios de asesores que ni van a trabajar”.