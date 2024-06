"Quiero hacer podio e intentar la marca mínima para el Sudamericano U20"

Este jueves, la preselección chubutense de atletismo, con un equipo mixto conformado por 19 atletas de toda la provincia, viajará a Buenos Aires para participar en el Campeonato Argentino U20, a desarrollarse en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) entre el 8 y 9 de junio.

Formando parte de la delegación viaja, Marcos Varela, una de las mejores apariciones dentro del atletismo chubutense en los últimos años.

En la previa al viaje el atleta becado por Chubut Deportes, dialogó con prensa del organismo provincial.

SUPERANDO LESIONES

“En lo deportivo actualmente vengo normal, no estoy mal, pero me falta para llegar al óptimo rendimiento. Estoy entrenando bien, intentando encontrar buenas sensaciones sin haber llegado a mi mejor estado físico pero sigo enfocado en lo que se viene por delante. Respecto a la lesión que tuve en la rodilla puedo decir que me recupere totalmente, pero nuevas lesiones y molestias no me dejaron entrenar como se debe y de a poco las voy superando”.

BUENAS EXPECTATIVAS

“Las expectativas que tengo para este nacional son bastante altas, intentar aparecer en el podio y si se da lograr la marca mínima para el Sudamericano U20. Las distancias que voy a correr son los 800 metros y 1.500 metros llanos y según como lo vea el cuerpo técnico la posta 4x400. Se lo difícil que es, pero si no sale, no hay que bajar la cabeza y seguir en un año repleto de torneos y nacionales”.

LA MANO DE JOAQUIN

“Sigo entrenando con Joaquín Arbe, por suerte nos llevamos muy bien y seguimos enfocados en sacar lo mejor de mí. Como siempre me ayuda a cumplir mis objetivos como deportista y tratar de mejorar cada vez más. Pero insisto, tuve varias lesiones en lo que va del año y aún así no bajo los brazos y lo sigo intentando”.

”El atletismo, como ya dije, es y va a seguir siendo mi cable a tierra. He tenido muchos problemas personales fuera del atletismo que me han sacado las ganas de todo, pero lo que me ayuda y hace salir de esos problemas es entrenar y sacar lo mejor de mí dentro y fuera de la pista. En la escuela me puse las pilas, ya que la idea es no llevarme ninguna materia y adelantar temas todo lo que se pueda, así puedo enfocarme más en correr y en mi carrera como deportista”.

“Quiero llegar con mi agradecimiento a Chubut Deportes, Lotería del Chubut, El Camino Ropa Deportiva, Paralelo 42, Urban Streetwear Esquel, Adrián Varela, Belén Carinao, Joaquín Arbe y a mi familia en general”.