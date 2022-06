"Quiero ver a mis hijos, aunque sea en una comisaría" 

El nuevo protagonista de una denuncia contra el Juzgado de Familia es un hombre cuya identidad no se puede revelar para no identificar a los menores. Sin embargo, algo preocupante que comienza a trascender es que después de dar a conocer los casos públicamente, desde el Juzgado de Familia no solo no les brindan respuestas a quienes las demandan, sino que se los intimida para no hacer públicos sus casos.

No son pocos los familiares que exigen a las autoridades judiciales que se analicen los casos en que están privados de poder acercarse a sus hijos por restricciones establecidas por los titulares de los juzgados de Familia. En este caso particular, desde 2018-2019 un padre tramita dos causas en los juzgados de Familia de Comodoro.

Lo llamativo es que lo citaron a declarar recientemente. Y en una de las últimas audiencias, que se preveía iba a ser con la jueza Guillermina Sosa, esta no asistió, por lo que el hombre fue entrevistado por asistentes sociales y una psicóloga.

“Era para ver si pueden elevar la causa a juicio en algún futuro, me dijeron. En realidad no hubo nada concreto. Hace meses que vengo pidiendo que eleven la causa a juicio”, señaló.

Ante El Patagónico, el hombre indicó que desde el primer momento en el que fue acusado por violencia de género, “nunca pude comprobar nada. Me hicieron una denuncia en Comodoro cuando estaba en otra ciudad. Mandé las pruebas y me presenté en una comisaría de allá para justificar dónde estaba en el momento de la denuncia, pero la causa no avanza desde ese año”.

Supuestamente, no pueden ubicar a su expareja para notificarla, aunque “ella sí se presenta a hacer denuncias”.

“La última vez la jueza me dio una perimetral de tres meses; cumplí dos días de la misma y me volvió a prorrogar la perimetral, antes de los cinco días. Presenté las pruebas para que vean que no estoy incumpliendo y no me da lugar la jueza. ¿Sabes lo que me dijeron en la última audiencia? Que para el hombre no hay ningún tipo de justicia. La jueza al cien por cien le da la razón a la mujer”, acotó.

Indicó también que antes de convivir con él, la mujer “tenía otra pareja a la que, si la semana tiene siete días, cinco veces denunciaba estando conmigo; se separa de mí y se pone a denunciarme a mí, sin argumentos, sin nada”.

Tras resaltar que desde hace tres años la jueza Sosa “viene prorrogando las medidas perimetrales”, señaló que “lo único que quiero es que me dejen ver a mis hijos. Yo desde el día uno me puse a disposición de la Justicia. Pido audiencia a la jueza y me la niega; pasan los tres meses y vuelvo a pedir audiencia y me vuelven a poner una perimetral. Que la jueza abra los ojos y mire la verdad; que investigue; que llame a todos a declarar. Le pido a la jueza por si lee esto, que por favor me deje ver a mis hijos, así sea en una comisaría, en un juzgado, donde sea. No solo me hace daño a mí, sino a los nenes”, finalizó el padre, sin poder contener la angustia y las lágrimas.

“Tengo miedo de que salga mi nombre porque ahí la jueza me agarra de punto y nunca más los veo”, dijo con temor a represalias.