Quintero se quedó con la segunda etapa del Dakar

El piloto estadounidense, logró la victoria en la categoría Autos durante la etapa que se corrió este lunes. El qatarí Al Attiyah lidera la general.

El estadounidense Seth Quintero se impuso este lunes en la segunda etapa en Autos del Rally Dakar, que unió a las ciudades de Yanbu y Al-Ula, Arabia Saudita, tras la que el qatarí Nasser Al Attiyah se colocó líder de la clasificación general.

En la meta, Quintero superó por 1'42" a su compañero en Toyota Henk Lategan y en 1'56" al vigente ganador de la prueba, el saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive).

Tras 504 km de etapa, con más de 400 km de tramo cronometrado entre Yanbu y Al-Ula, los dos españoles con más posibilidades de luchar por la victoria, Carlos Sainz y Nani Roma, ambos con Ford, perdieron casi 12 minutos con respecto a Quintero.

El nuevo puntero es Al Attiyah (Dacia), pese a terminar octavo a seis minutos y medio del ganador del día.

El ganador de la legendaria carrera en cinco ocasiones (2011, 2015, 2019, 2022 y 2023) cuenta con solo siete segundos de ventaja con respecto a Quintero en la general, con Sainz y Roma a menos de ocho minutos del líder.

Por su parte, en Motos, el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, se impuso en la segunda etapa y le arrebató el liderazgo a su compañero en el equipo KTM, el español Edgar Canet.

Mientras tanto, el chileno Lucas del Río se impuso en la categoría Challenger, con el argentino Bruno Jacomy en la navegación. El tiempo fue de 4h26min49seg (fueron penalizados en 10 segundos), lo que permitió que saltaran al tercer lugar en la tabla general de la competencia. La misma es liderada por el ganador de la primera etapa David Zille, en dupla con Sebastián Cesana y que este lunes arribaron en cuarto lugar.

El segundo puesto fue para el escolta también en el clasificador total, el sudafricano Yasir Seidan, que terminó a 2min40seg de la dupla sudamericana. En el tercer escalón finalizó la neerlandesa Puck Klassen, que compite con el argentino Augusto Sanz, perdiendo casi 4 minutos con los líderes.

Los campeones del mundo, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, finalizaron novenos a 18min40seg, retrocendiendo varios lugares en la general y ubicándose sextos, tras el tercer lugar conseguido el domingo.

Este martes se disputará la tercera etapa, con inicio y final en Al-Ula, en la que se recorrerán un total de 666 km, con 422 cronometrados.