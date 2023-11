“Quique” Ruiz se recupera en el Gabinete Metodológico

Pablo “Quique” Ruiz tuvo rotura de meniscos en agosto y tras la operación y recuperación, aprovechó el parate por lesión para estar varias semanas en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, para terminar su proceso de rehabilitación.

El jugador comodorense de fútbol profesional es parte del Real Salt Lake (Utah) que juega en la Conferencia Oeste de la MLS (Mayor League Soccer) de Estados Unidos.

Este martes tuvo visita con el kinesiólogo Walter Ríos, parte del staff del Departamento Metodológico de Comodoro Deportes que funciona en el Municipal 1, y este miércoles ya comenzó con los primeros ejercicios físicos de recuperación y fortalecimiento a cargo del preparador físico Carlos Grünewald, los cuales tendrán un seguimiento constante por parte del plantel de profesionales del área.

“Estoy muy contento de volver a la ciudad, de volver a mis raíces, donde realmente crecí. Feliz de mi regreso, de ver gente que conocí de muy chico, hoy reencontrarme estando más grande. Inmensamente feliz de estar en la ciudad”, comentó Ruiz.

“Muy contento de ver a Walter (Ríos) que lo conozco desde los 10 años, cuando también estaba en CAI. Poder reencontrarme con él y también que pueda ver el tema de mi recuperación es importante. Me lesioné en agosto de este año, me rompí los meniscos y tengo afuera de 4 a 6 meses. Lo tomo con mucha tranquilidad, sé que estoy en buenas manos, pienso en mi recuperación”, explicó el jugador de la MLS.

“El campeonato para el Real Salt Lake ha terminado hace muy poco y para mí fue un grandísimo año a pesar de la lesión, porque creo que estaba en un buen nivel, había crecido mucho, había empezado a hacer goles. Creo que el 2024 será mucho mejor y esperamos ver que nos depara el camino”, describió.

“Estoy en Estados Unidos, especialmente en Utah hace seis años. Llegué en el 2018, hasta la actualidad. Tuve un breve paso por Austria, no tenía continuidad en Real Salt Lake y me fui a préstamo por cinco meses. Regresé en el 2020, me crucé con la pandemia, después se hizo un torneo ‘de la Burbuja’ en el complejo ESPN. Pude mantener la regularidad de poder jugar, y esa es un poco mi carrera. Muy contento de poder estar hace seis años en Utah”, señaló Quique Ruiz.

“Cada vez que vengo de vacaciones son dos semanas, porque tenemos temporada larga. No tenemos un receso como en otras ligas donde hay parate de invierno o verano. Jugamos todo el año, es bastante pesado, pero hoy por la lesión, tengo la oportunidad de estar un poco más de tiempo en la ciudad, disfrutando de la familia y amigos, y qué más lindo que eso”, cerró.