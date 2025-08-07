Quiso robar en una farmacia y quedó detenido

Un hombre de 41 años fue aprehendido en el interior de una farmacia ubicada en Rivadavia y Alem.

Efectivos policiales de la Comisaría Seccional Segunda detuvieron este miércoles a un hombre de 41 años que fue sorprendido en el interior de la Farmacia Social, ubicada sobre avenida Rivadavia, mientras intentaba sustraer varios productos.

El sujeto, identificado por sus iniciales T.M.R., fue aprehendido por personal policial que realizaba tareas de patrullaje por la zona. Según el informe, entre los elementos incautados se encontraron tres shampoo marca Head & Shoulders, cuatro shampoo y tres acondicionadores marca Pantene, con un valor total de $128.896.

Tras la intervención policial, se dio aviso al fiscal de turno y a la Secretaría de la Oficina Judicial, quienes ordenaron que el detenido permaneciera alojado en la comisaría hasta la realización de la correspondiente audiencia de control de detención.