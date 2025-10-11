Además de haber perdido una parte del dedo medio de la mano izquierda, el joven sufrió varias lesiones en la pierna.

Quiso separar a su perro de una pelea y un pitbull le arrancó un dedo

Un joven de 19 años de La Plata sufrió la amputación de un dedo, luego de que fuera mordido por un pitbull durante una pelea de perros. En ese momento, había intentado separar a su perro del animal, cuando la situación requirió que fuera trasladado a un hospital cercano.

El incidente, que tuvo lugar este viernes en una vivienda situada en las calles 51 y 171 del barrio Lisandro Olmos, se desencadenó cuando la víctima intentó separar a su mascota de la del vecino y fue atacado por este. De acuerdo con los relatos recogidos, todo comenzó cuando este abrió la puerta que da al patio compartido del complejo de departamentos.

Las heridas provocadas por el ataque afectaron la mano izquierda y la pierna del joven, específicamente a la altura del gemelo. Tras el incidente, tuvo que ser trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos constataron la amputación de la tercera falange del dedo medio de la mano izquierda y le practicaron curaciones por las lesiones en la pierna.

De acuerdo con la información publicada por el medio local 0221, la investigación quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata, bajo la intervención del fiscal Carlos Vercellone, quien ordenó las actuaciones correspondientes e imputó a la propietaria del perro por lesiones culposas.

Al mismo tiempo que Vercellone dispuso el traslado del animal al centro antirrábico para su observación y control, informaron que la víctima permanecerá bajo tratamiento psiquiátrico. Además, continuará recibiendo asistencia médica por las heridas sufridas durante el ataque.