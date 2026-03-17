Racing ganó con dos de "Maravilla" Martínez

La “Academia” se impuso 2-0 de local ante Estudiantes de Río Cuarto por la 11ª fecha del torneo Apertura.

Racing Club de Avellaneda le ganó este lunes de local a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0, en el marco de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Presidente Perón, tuvo el arbitraje de Jorge Baliño, y los dos goles del encuentro, los marcó el delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

En la primera etapa, sin generar tantas chances de gol, el local tuvo las más claras. La principal fue un cabezazo de “Maravilla” Martínez que dio en el palo tras un gran centro de Gabriel Rojas.

Otra clara fue otro cabezazo de Pardo que el arquero Lastra atajó muy bien. Al equipo de Gustavo Costas le faltó un poco más de picante en los últimos metros, pero así y todo debió irse al descanso con una ventaja que no encontró. Encima, apenas pasada la media hora de juego, Matías Zaracho debió salir por otra lesión muscular.

El segundo tiempo se jugó con la misma tónica. Siempre con Santiago Solari como el más desequilibrante, pero esta vez pudiendo concretar. Y, claro, con “Maravilla” Martínez haciendo los goles. El 9, que se había lamentado por el cabezazo en el palo, no falló en la segunda parte. Primero aprovechó el desborde y centro atrás del “Chino” para empujar. Luego, ya en tiempo adicionado, encontró la pelota pinchada de “Toto” Fernández y definió de zurda para el 2-0. Ganó la Academia, que sube y hace siete partidos que no pierde.

Con ese resultado, la “Academia” alcanzó el sexto puesto de la zona “B” con 15 puntos, mientras que el elenco riocuartense se encuentra último en el mismo grupo, con solo 4 unidades.

En la próxima fecha, Racing visitará en Córdoba a Belgrano -sábado a las 22:15-, mientras que Estudiantes recibirá a River Plate, el domingo a partir de las 17:45.