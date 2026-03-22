Racing sumó tres puntos valiosos en Córdoba

Derrotó 2-1 a Belgrano y con ese resultado, saltó al tercer puesto de la zona “B” de la Liga Profesional. Cambeses contuvo un penal.

Racing Club de Avellaneda le ganó este sábado de visitante 2-1 a Belgrano de Córdoba y llegará entonado de cara al clásico que sostendrá en la próxima fecha ante Independiente.

El partido, que correspondió a la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, se jugó en el estadio Gigante de Alberdi y tuvo el arbitraje de Andrés Merlos.

Los goles de la “Academia” los marcaron Adrián Fernández y Marcos Di Césare, mientras que el tanto del “Pirata”, fue obra de Lucas Zelarayán.

Tras un inicio que tuvo como dominador al “Pirata”, la “Academia” aprovechó una breve laguna en medio de la disputa por la pelota y logró hilvanar una buena cantidad de pases que le permitieron generar los espacios que necesitaba para arribar con peligro al arco de Thiago Cardozo, quien hasta ese momento había sido un espectador de lujo ante la inofensiva de los de Avellaneda.

La movieron de derecha a izquierda, la pelota le quedó al comodorense Tomás Conechny y el ex Comisión de Actividades Infantiles entregó al medio para la aparición disruptiva de Adrián Fernández. Luego de un control poco ortodoxo, “Toto” sacó un certero derechazo de cachetada que, tras un roce en el palo izquierdo de Cardozo, terminó adelantando al elenco visitante a los 30 minutos.

Racing puso en riesgo su ventaja solamente diez minutos después del tanto del ex San Telmo. Es que tras un disparo de un futbolista local que parecía tener destino de arco, Santiago Solari evitó que eso ocurriera con una mano que no dio lugar a discusión. El árbitro fue convocado a ver la jugada en el VAR y tras la correspondiente revisión, cobró penal para el dueño de casa.

Sin embargo, la suerte otra vez le fue esquiva a los cordobeses, porque al igual que frente a Huracán el 3 de marzo pasado, el tiro desde los doce pasos fue adivinado por el arquero rival. En este caso fue Cambeses quien desvió al córner el remate de Nicolás “Uvita” Fernández, que eligió el medio y abajo, y se encontró con los pies del ex Banfield.

Sin cambios, Racing salió a jugar la segunda mitad apostando por lo mismo. Con un poco más de posesión de balón, la visita fluía hasta que una mala salida de Marcos Rojo generó el empate de Zelarayán. Iban 9 minutos y la cosa se complicaba de la manera menos pensada. 1-1 y a empezar de nuevo. La reacción del local duró poco: siete minutos. El equipo de Costas se volvió a poner en ventaja gracias a una pelota parada. Centro de Rojas, la bajó Sosa y gol de Di Césare, el mejor del partido junto al arquero Cambeses.

Con esa victoria, los de Gustavo Costas alcanzaron el tercer puesto de la zona “B” con 18 puntos -a dos del líder Independiente Rivadavia-, mientras que los de Ricardo Zielinski, dejaron pasar la chance de ser punteros y se quedaron en el segundo lugar con 19 unidades.

En la próxima fecha, Racing visitará a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda, mientras que Belgrano irá al Monumental para medirse con River Plate.