Rada Tilly: detectan a un prófugo de El Calafate

El conductor fue identificado por personal policial, que constató que tenía un requerimiento judicial vigente.

Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:15 horas, efectivos de la Comisaría de Rada Tilly que realizaban un control vehicular identificaron un automóvil Peugeot 307 XS y a sus ocupantes. Al verificar los datos en el sistema, constataron que uno de ellos, identificado con las iniciales R.M.E., tenía un pedido de captura vigente.

La orden judicial había sido emitida por el Juzgado de Primera Instancia de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Tras la consulta telefónica con el secretario del juzgado, Fernando Arrieta, se dispuso que no se procediera a la detención, pero sí se labrara un acta de fijación de domicilio.

En tanto, el vehículo fue secuestrado debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular.