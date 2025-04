Ramal Teatro: un festival que hace viajar el arte escénico

Del 17 al 20 de abril se realizará la segunda edición del Festival Ramal Teatro, una propuesta cultural organizada por la sala teatral independiente Actitud Pandora, que se desarrollará en Comodoro Rivadavia, barrio Astra y Rada Tilly. El evento coincidirá con el fin de semana largo de Semana Santa y contará con una programación de seis obras provenientes de diferentes puntos del país.

Las funciones se realizarán en distintas salas de la región, en un circuito que busca rememorar los antiguos recorridos del Ferrocarril Comodoro Rivadavia, activo durante las décadas de 1930 y 1940. Inspirado en ese espíritu de conexión territorial y cultural, el festival propone un "ramal teatral" que transporte arte a lo largo de la costa patagónica.

