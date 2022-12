Rapero argentino no quería que canten "el que no salta es un inglés"

El rapero conocido artísticamente como "Ysy A" paró su show por "El que no salta es un inglés" y en las redes lo liquidaron. Horas después salió a pedir disculpas.

El rapero argentino “Ysy A” está realizando una serie de presentaciones en vivo por diferentes puntos de Argentina con su gira “YSYSMO”. En uno de sus conciertos más recientes, el artista de trap soltó una inesperada reflexión cuando el público comenzó a cantar “El que no salta es un inglés”.

"Yo soy re patriota, y soy re argentino, pero no estoy con la discriminación a gente por ser de otro país”, dijo. “No voy a discriminar a nadie porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero. En mi show, no se va a discriminar a nadie por ser de otro país”, remarcó enfurecido amenazando con bajarse del escenario. El momento tenso que se generó con el artista, también dejó dubitativos a sus fanáticos que no sabían cómo reaccionar ante sus palabras. Algunos aplaudieron, mientras que otros se quedaron absorbtos.

Sus palabras generaron rechazo y burlas, no solo por la ira con la que se descargó contra el público, sino por la confusión acerca del canto que, en realidad, está relacionado con el fútbol además de por lo que representa Inglaterra para la Argentina por las Malvinas.

Alejo Nahuel Acosta, conocido artísticamente como YSY A, es un rapero, compositor, productor, freestyler y diseñador argentino, principalmente del género del trap. Alejo Acosta se hizo conocido en 2012 cuando formó la competencia de rap El Quinto Escalón con apenas 13 años, junto al músico y presentador Muphasa MC.

Su actitud no fue tomada bien en las redes sociales que rápidamente se hicieron eco de esta actitud: "se me cayó un ídolo", "flaco literalmente nos invadieron", "se lo deglutió la corrección política y está un poco confundido", "cipayo", fueron algunos.

