Raphael Reis dominó el shakedown en Termas

La anteúltima fecha de la temporada 2024 de TCR South America Banco BRB comenzó con el habitual shakedown en que el dominio fue todo brasileño con cuatro de ellos en los mejores lugares. El primero fue Raphael Reis que marcó 1:49.574, seguido por Rodrigo Baptista con 1:49.609 y Rafael Suzuki con 1:49.655. El último del cuarteto fue Galid Osman con 1:49.943.

En el quinto lugar apareció Leonel Pernía, el primer argentino, luego Pedro Cardoso, Matías Rossi, Bautista Damiani, Juan Angel Rosso y Juan Manuel Casella que cerró los primeros diez de la clasificación. Los quince lo completaron Tiago Pernía, Matías Cravero, Fabián Yannantuoni, Enrique Maglione y Thiago Vivacqua.

La categoría visitará nuevamente el circuito santiagueño donde corrió en 2022 y 2023. Este trazado fue inaugurado oficialmente el 11 de mayo del 2008 y cuenta con catorce curvas y rectas largas que, según lo pilotos, la transforman en una de las pistas más difíciles del calendario.

El campeonato es liderado por el brasileño Cardoso llega con 382 puntos, seguido por el uruguayo Casella a 23 unidades (359) y por su compatriota Reis a 40 (342). Un poco más lejos se ubican los argentinos Rosso a 45 y Rossi a 95 puntos. Quedando dos fechas para el cierre, todavía quedan 170 unidades en juego.

La lista de inscriptos sumó a un último piloto por la baja de Fabio Casagrande que no pudo viajar por problemas personales. En su reemplazo será de la partida el argentino Tiago Pernía que también debutará en la especialidad como Damiani.

La actividad en Termas de Rio Hondo continuará este sábado con los dos entrenamientos libres y la clasificación.

DECLARACIONES

“Fue muy bien, no dice mucho el shakedown. No significa demasiado pero es bueno cuando se comienza así. Me gusta cuando tenemos un auto bueno desde el principio para tener un buen fin de semana. Venimos de dos etapas no muy buenas para nosotros pensando en el campeonato y si queremos pelear el titulo tenemos que hacer muchos puntos aca” (Raphael Reis).

“El auto parece estar bien equilibrado, es una pista que siempre me gustó y en la que siempre anduve bien. Me gusta bastante como arrancamos en el shakedown, espero que sea un buen fin de semana”. (Rodrigo Baptista).

“Muy contento, agradecido al equipo W2 Pro Gp. Muy feliz, una sensación nueva con un auto con mucha potencia y turbo. No estoy acostumbrado ya que vengo del Turismo Nacional y es un auto completamente diferente. Asi que contento de ser competitivo al lado de nombres muy grandes en el automovilismo”. (Bautista Damiani).