Reacondicionamiento en los espacios públicos

Las cuadrillas municipales, llevan adelante trabajos de limpieza y pintado de mobiliarios en el Paseo Costero de Km. 5. A la vez, la plaza de Km. 8, ubicada en cercanías del destacamento de Bomberos, se encuentra en un 70 por ciento de avance de obra.

En el marco del plan integral de reacondicionamiento de los espacios públicos y recreativos que utilizan los vecinos, tanto en zona norte como sur de la ciudad, la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, continúa con las tareas de limpieza, mantenimiento y pintado de los distintos Paseos Costeros y plazas.

Sobre los trabajos que se centraron en el sector costero de Km. 5, hizo referencia, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, quien expresó que tal como se viene concretando en el Paseo Costero de la Av. Ducós, Costanera céntrica, Km. 3 y Km. 4, “continuamos en Km. 5 con el arreglo de juegos, desmalezado, saneamiento y la preparación de los espacios para que los disfrute la gente en la época estival”.

En el mismo sentido, el funcionario puntualizó que “se reacondiciona el mobiliario urbano como bancos y mesas, así como también luminarias donde fue necesario, en algunos, cambiar algunos cables que se han robado”, al tiempo que remarcó que en dicho paseo costero “había muchos residuos sólidos tirados por gente desaprensiva y estamos con ese saneamiento”.

Correa adelantó que los trabajos continuarán en los espacios públicos de Restinga Alí, Km. 8 y Caleta Córdova. “Bajo el lineamiento que nos viene dando el señor intendente, que nos solicitó tener listos todos estos paseos para la época estival, venimos avanzando a paso firme con estos trabajos”.

PLAZA, JUEGOS Y PLAYON

Por otro lado, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, se refirió a los avances de obra de la plaza de Km. 8, ubicada en calle Ing. Roger Cosandier y Sofia Moll de Milton, al indicar que “ya estamos en un 70 por ciento de avance para culminarla. Se instalaron juegos, mesas, bancos y el mástil”.

Además, “se está preparando el suelo, se puso luminarias y avanzan las tareas de pintura. Estamos viendo para terminar el playón y la canchita, lo que vendría a ser la finalización de la obra. Después podemos ir arrancando con otro espacio que ya nos solicitó el señor intendente”, cerró Correa.