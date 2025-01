Realizan trabajos viales en el barrio Comipa

Este jueves, pasado el mediodía, el intendente Othar Macharashvili junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas y el coordinador operativo, Walter Navarro, realizaron un recorrido por el barrio COMIPA. Acompañados por la referente vecinal Verónica Cabrera y gran cantidad de vecinos, observaron los trabajos que se están realizando para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en dicho sector.

En relación a la intervención que se está desarrollando en el barrio hace más de una semana, hizo referencia Navarro al indicar: “estamos trabajando en todo lo que respecta a la parte vial: desagües, nivelación y enripiado. La idea, -destacó-, es tratar de que en el transcurso de lo que queda del mes de enero, podamos terminar con el saneamiento del barrio. Ya se hicieron cloacas y agua, así que seguiremos avanzando”.

Cabrera, agradeció la visita del intendente, al decir: “particularmente para todos los vecinos del barrio la visita del intendente es una esperanza de que vamos a seguir avanzando, como ya lo hicimos en electrificación, agua y cloacas para 55 manzanas. El hecho de que venga es importante, ya que nos hace sentir acompañados. Los vecinos se sienten acompañados y ven el proceso de avance de obra, por lo que estamos muy agradecidos”.

En ese sentido, indicó: “a partir de la última tormenta del 2017 a la fecha avanzamos casi un 100% en regularización. Al no tener agua, no tener el servicio de cloaca, muchas manzanas no estaban electrificadas y era difícil, pero hoy los servicios básicos están casi en su totalidad, además del servicio de recolección de residuos, que es importante para tener un barrio ordenado”.

