Reclaman el arreglo del acceso a Bahía Solano y Rocas Coloradas

El camino de la Ruta Provincial N° 1 que conecta a estos destinos turísticos se encuentra en estado crítico, lo que impide el ingreso de vehículos y dificulta el disfrute de la zona protegida.

Vecinos manifestaron su preocupación por el deterioro del acceso a Bahía Solano y al área natural protegida Rocas Coloradas, uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de la ciudad.

El reclamo se centra en el estado de la Ruta Provincial N° 1, que presenta tramos intransitables debido a la acumulación de agua y la falta de mantenimiento. “Hoy este lugar lleva meses abandonado y es de difícil acceso para muchos que quieren pasar un día de playa, caminar o recorrer Rocas Coloradas”, expresó un vecino que visita la zona desde hace más de 20 años a El Patagónico.

La situación se complica aún más con la llegada de los días de buen clima, cuando cientos de familias se acercan a la zona en sus vehículos y se encuentran con el camino cortado por una laguna profunda que impide el paso.

Los vecinos reclamaron una pronta intervención para garantizar la transitabilidad de la ruta, tanto por su importancia turística como por la necesidad de preservar el acceso a un área recientemente declarada protegida.