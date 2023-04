Reclaman la baja al bombero condenado por acosar a la hija menor de su amiga

El miércoles pasado se conoció la sentencia en un caso de grooming, cuya víctima es de Lago Puelo. El juez Jorge Criado que entendió en la causa, encontró debidamente probado el delito, y condenó a Leandro Oscar Roberto Corvalán Yáñez, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso y costas del proceso.

La Procuradora María Marta Ponce Ventura, y el funcionario Ismael Cerda, habían pedido la imposición de una pena de dos años de prisión en suspenso, en tanto que el defensor particular, Hugo Cancino, pidió la absolución.

Cecilia es la madre de la víctima, que en el 2019 cuando comenzó el acoso a través de redes sociales por parte del condenado, tenía 14 años, y se refirió el caso en Cadena Tiempo.

En su relato dijo que alertó a su hija que quien la estaba contactando no era una persona real porque lo hacía desde el Facebook con foto de perfil de un chico de Lago Puelo que es muy respetable, y a todos les llamaba la atención que pudiera tener la actitud de contactar a una menor.

Entonces, Cecilia ingresó a la cuenta de Facebook del joven y encontró una publicación en la que advertía que alguien se estaba haciendo pasar por él, por lo que “mi hija empezó a dudar de la identidad de la persona que la contactaba”, incluso remarcó que “yo no tenía conocimiento que estaban manteniendo conversaciones por WhatsApp”.

EL CHANTAJE

La menor decidió exigirle que se identifique, pero del otro lado quien resultara ser Leandro Corvalán Yáñez “la chantajeaba pidiéndole imágenes a cambio de informarle quién era”. La mamá agregó que el ahora sentenciado contaba con información de su hija, al haber sido vecinos durante mucho tiempo, cuando compartían comidas, festejos de cumpleaños, etcétera.

En esa época Cecilia era aspirante a bombera voluntaria de Lago Puelo y Corvalán Yáñez ya integraba el cuerpo. Por la buena relación, mientras ella cursaba para ingresar a la institución, sus hijos se quedaban en la casa de la madre del mencionado. “Eramos amigos y tenía toda la información de mi hija, por eso le resultó muy fácil poder engañarla”, lamentó.

Ante lo que sucedía, la mujer formuló la denuncia, sin saber aún quién era la persona que contactaba a su hija, aunque sí dejó sentado que se trataba de un adulto.

La Brigada de Investigaciones de la Policía Provincial, con asiento en El Hoyo, de donde se solicitó información a Movistar del celular que se habían activado las comunicaciones con la menor. La empresa respondió que del aparato había contactos con dos chips distintos, uno correspondiente a una joven, lo que llamó mucho la atención.

Continuó la investigación, y se detectó que Corvalán Yáñez en un momento utilizó su chip personal, en el teléfono del que se comunicaba para hacer grooming. La Policía le preguntó a Cecilia si conocía el número de contacto, y cuando revisó en su celular, efectivamente era el del ahora sentenciado.

La madre de la chica afirmó que “Leandro Corvalán Yáñez tiene mucho conocimiento de informática”, y es tan así que cuando realizó la denuncia policial, sin saberlo ella misma le pidió ayuda varias veces, y el sujeto le ponía excusas relacionadas con desperfectos en su computadora.

Con posterioridad se realizó un allanamiento al involucrado, con secuestro de todos los dispositivos, y en las pericias informáticas se obtuvo información importante para la causa, como fotografías de la menor y otras.

CON ANTECEDENTES

Con los elementos de prueba, se avanzó con el proceso judicial, la semana pasada concurrieron los testigos de la causa a los Tribunales de Esquel, entre ellos el Sargento Padín que investigó al principio de la denuncia en el 2019, quien aseguró que la información es fidedigna, mientras la defensa a cargo de Hugo Cancino sostenía que Corvalán Yáñez hizo una llamada una sola vez, y guardó el celular en un tupper.

Cecilia señaló que esta persona tiene antecedentes de hechos similares, pero sin denuncias en su contra. En la reacción de grupos feministas aparecieron comentarios acerca de la conducta indebida de Leandro Corvalán Yáñez para con compañeras del secundario.

Indicó también que se conoció un abuso pero no hubo denuncia. Después la vecina de Lago Puelo manifestó que un proceso judicial destroza, y en el caso de su hija en particular transcurrieron más de tres años y no tuvieron contención, ni ayuda, ni la protección necesaria.

Contó que “mi hija sigue siendo hostigada por la hermana y la madre de Corvalán Yáñez, y el Estado no le brinda la protección a una adolescente que fue víctima durante tres años, y hostigada. Es necesario denunciar, pero el Poder Judicial no acompaña. La Justicia es lenta y bastante cruel”.

Destacó Cecilia el trabajo de la Fiscalía. “Yo estaba segura que era Leandro Corvalán Yáñez porque las pruebas eran contundentes”, enfatizó la mujer en la radio, y amplió informando que el joven, que estimó tiene entre 20 y 30 años, forma parte de la brigada de Incendios en la base Golondrinas en el sector informática, y pidió que “el Servicio Provincial de Manejo del Fuego actúe en consecuencia, porque una persona condenada por grooming no debe tener acceso a esa tecnología”.

A ELLA LE DIERON LA BAJA

La mamá fue pasada a disponibilidad a raíz del hecho, por falsas denuncias que hicieron llegar al cuartel de bomberos, sin poder avanzar con el curso de aspirante, y como el condenado es bombero, expresó: “Espero que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo actúe en consecuencia, dándole la baja sin prescripción porque acosaba menores, jóvenes, mujeres. Si no hay respuestas, apelaré a la Federación Chubutense de Bomberos”.

Aseguró Cecilia que con esta situación la familia fue afectada y cambió la rutina. Su hija en el último tiempo recién ha retomado sus salidas al centro de la localidad con amigas o sola porque tenía el temor que en la vía pública la atacaran y reiteró que la chica sigue siendo hostigada por la madre y la hermana de Corvalán Yáñez, sobre lo que realizó la denuncia. “Pero la fiscal (Ruth) Monge no hizo bien su trabajo e imputó únicamente a la hermana cuando la madre del acusado por grooming también estaba mencionada”.