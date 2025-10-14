Reconocimiento a jóvenes que realizaron pasantías en Turismo

La municipalidad de Caleta Olivia hizo entrega de diplomas a 15 estudiantes del Colegio Secundario Nº 13 de Caleta Olivia que completaron pasantías laborales en el área de turismo.

El reconocimiento se canalizó a través de la Subsecretaría de Turismo, a cargo de Valeria Negro y se llevó a cabo este martes en el SUM del Centro Cultural.

Los jóvenes concretaron diversas tareas administrativas y de promoción turística con gran desempeño, por lo cual “es un buen motivo para reconocerlos y celebrar la finalización de este proceso que tuvieron con nosotros y, de alguna manera, incentivarlos para que sigan por este camino”, subrayó Valeria Negro.

La funcionaria también destacó que la experiencia permitió a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos.

Finalmente subrayó que durante el periodo de formación, el grupo pudo conocer la dinámica del trabajo y transitar por las diferentes oficinas, aprendiendo a recibir y brindar información a turistas, como también orientar a vecinos de la ciudad que consultan sobre distintos servicios

Fuente: Prensa Municipal