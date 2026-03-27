Reconocimiento de la UNESCO para Comodoro Rivadavia

Esta ciudad fue destacada como sede piloto internacional en materia de alfabetización digital a nivel global. Se trata de una mención que fortalece el modelo educativo inclusivo con impacto territorial y proyección global.

Comodoro Rivadavia continúa posicionándose como referente en políticas de inclusión tecnológica, tras el reciente reconocimiento otorgado por la UNESCO, que destacó la experiencia local de alfabetización digital como una iniciativa piloto a nivel global.

El coordinador del programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, Horacio Avendaño, hizo mención al mismo y subrayó; “la publicación en las redes principales de UNESCO en inglés representa un logro significativo que posiciona a Comodoro como ciudad piloto y ratifica el rumbo del trabajo colaborativo que venimos desarrollando”.

Asimismo, el reconocimiento incluyó menciones a autoridades locales, destacando el liderazgo político de la ciudad en el escenario internacional. “Este hito valida el modelo de gestión basado en la articulación entre organismos municipales, asociaciones civiles, áreas de salud, espacios de derechos y garantías, y los 11 Puntos Digitales distribuidos en el territorio”, indicó Avendaño.

Actualmente, “el plan avanza con una fuerte impronta educativa mediante la implementación de diplomaturas con sello interinstitucional, en conjunto con entidades académicas y organizaciones sociales”, enumeró el coordinador. A ello se suman talleres, cursos y charlas, que se desarrollan en Asociaciones Vecinales, Centros de Promoción Barrial (CPB) y distintos espacios comunitarios, garantizando el acceso a herramientas digitales para infancias, juventudes y adultos mayores.

Uno de los pilares del programa es la plataforma educativa propia del Municipio, un campus virtual presentado el año pasado que permite a los vecinos participar de propuestas formativas, interactuar con contenidos y acceder a nuevas oportunidades de aprendizaje digital.

El proyecto, alineado con los ejes consensuados junto a UNESCO, está orientado a profundizar la inclusión digital con un enfoque territorial y comunitario, fortaleciendo el vínculo con organizaciones civiles y entidades académicas, y consolidando políticas públicas innovadoras que promuevan la equidad en el acceso al conocimiento.