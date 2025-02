Red Group planifica competir en el Sudamericano de Chile

El profesor de taekwondo ITF, Juan Millatureo, estuvo reunido con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, acordando detalles de la realización para esta temporada del Torneo Interprovincial XVI Edición Copa Islas Malvinas, que se llevará a cabo el 17 y 18 de mayo. También logró el apoyo para el viaje al Sudamericano, que tendrá lugar del 6 al 10 de mayo en Santiago de Chile.

“Como siempre, Hernán Martínez está apoyando al taekwondo ITF y a Red Group. Planificamos nuestro primer torneo que será en mayo. Por primera vez vamos a utilizar otro método. El sábado 17 de mayo van a pelear los cinturones negros y el domingo 18 van a pelear los cinturones de color. También, por esta vez, vamos a implementar el todos contra todos en competencia. Por lo tanto, no serán eliminados los que pierdan en la primera ronda. Eso sumará una mayor cantidad de peleas, de acuerdo a la cantidad de inscriptos”, comentó Millatureo.

“Estuvimos planificando el año con Hernán, el viaje a Chile, los selectivos, que gracias a Dios son muchos viajes. El año 2024 fue muy lindo, viajamos a los selectivos para ver si clasificábamos a Croacia, estuvimos en la Copa del Mundo en Mar del Plata con siete competidores, estuvimos en el Panamericano, muchas anécdotas lindas, gracias a Dios. No me puedo quejar por el acompañamiento de Comodoro Deportes, de los padres, de la escuela, de la familia. No pudimos consagrar un campeón en la Copa del Mundo, pero tuvimos una gran performance”, aseguró.

Red Group sigue creciendo en sus clases en Comodoro Rivadavia, con numerosa participación de alumnos. “Este año creo que seguiremos en la Escuela 517, en los barrios San Cayetano, La Floresta, Las Flores, Gimnasio Municipal 3. El semillero es espectacular, el año pasado tuvimos tres exámenes de chicos de 12 años que vienen entrenando desde los 3 años. Para mí fue un honor, un placer tenerlos, porque algún día serán cinturones negros y es nuestra gran esperanza”, puntualizó.

El inicio para la actividad de Red Group será participando en abril de un torneo abierto de artes marciales, organizado por el maestro de kung fu Omar Torres. “Además, tenemos un curso internacional de jueces y árbitros del Grupo Patagonia, al cual pertenezco también, con el maestro Orlando Velásquez. Estará la Copa Islas Malvinas el 17 y 18 de mayo, también previamente viajaremos al Sudamericano del 6 al 10 de mayo en Santiago de Chile. En junio, la Copa de la Bandera de Orlando Velásquez, donde estaremos presentes, pero desde ahí no paramos con nuestras actividades hasta diciembre”, afirmó el profesor Juan Millatureo (VI Dan), quien tiene a nivel local como maestro a Orlando Velásquez y pertenece a la institución GM Héctor Marano (9º Dan).