Región de Los Lagos: sismo de magnitud 3,2 asociado al volcán Chaitén

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó el registro de un sismo de magnitud local 3,2 en las inmediaciones del volcán Chaitén, en la Región de Los Lagos. El evento fue reportado a través del Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV).

De acuerdo con el organismo, el movimiento fue detectado a las 18:53 horas (21:53 UTC) por las estaciones de monitoreo instaladas en el sector. El análisis del evento fue realizado por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) y posteriormente procesado en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, en el marco del seguimiento permanente que se realiza sobre la actividad volcánica del país.

Según detalló Sernageomin, el sismo fue clasificado como un evento de tipo híbrido, ya que se asocia tanto al fracturamiento de roca como a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico. En ese sentido, se precisó que el evento tuvo una profundidad de 1,9 kilómetros, con un desplazamiento reducido de 858,9 cm², parámetros que se encuentran dentro de los valores esperables para este volcán.

Asimismo, el organismo indicó que posteriormente se registró una réplica de características similares, aunque de menor magnitud, y que, pese a estos movimientos, no se observaron variaciones significativas en el comportamiento habitual del volcán.

Por este motivo, y tras el análisis técnico correspondiente, Sernageomin confirmó que la alerta técnica volcánica se mantiene en nivel Verde, lo que implica que el volcán presenta un comportamiento estable, dentro de los rangos considerados normales.

Finalmente, el organismo señaló que continúa con la vigilancia permanente en línea y aseguró que informará oportunamente cualquier cambio relevante que pudiera registrarse en la actividad volcánica del volcán Chaitén.