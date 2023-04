Reis y Barrio ganaron la 1ª carrera Endurence del TCR South America  

Una nueva fecha Endurance del TCR South America Banco BRB pasó por el autódromo Internacional de Termas de Río Hondo con el triunfo de la dupla de Raphael Reis y Jorge Barrio. El brasileño y el argentino del W2 Pro GP tuvieron un fin de semana perfecto liderando los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera. Por detrás de ellos, el podio se completó con Facundo Marques/Damián Fineschi y Bernardo Llaver/Gastón Iansa.

La carrera tuvo como dominadores al binomio del Cupra. Desde la primera curva, tomó la punta y solo la perdió cuando ingresó a boxes antes que el resto pare a hacer el cambio obligatorio de piloto donde Barrio le dejó el lugar a Reis. Una vez que el brasileño regresó como líder mantuvo la distancia que le llevaba a su inmediato perseguidor, el Peugeot 308 de Marques/Fineschi, hasta la bandera a cuadros.

El segundo y el tercer puesto se definió en el cambio de piloto. Marques había largado en el segundo lugar pero fue superado por Iansa en la primera vuelta. Desde ese momento fueron peleando hasta que tuvieron que entrar a boxes para el cambio de piloto. En la vuelta 15 ingresó el Toyota por delante del Peugeot, pero el cambio fue más rápido para la dupla de Marques/Fineschi y salieron por delante a la pista. El auto del PMO Racing pudo hacer una diferencia y llegar en segundo lugar al final de la competencia. Mientras que Llaver/Iansa se quedaron con la tercera posición.

Luego de los del podio se ubicaron las duplas de Juan Manuel Casella/Matías Milla, Rafael Suzuki/Matías Signorelli, Galid Osman/Felipe Lapenna, Ignacio Montenegro/Lucas Colombo Russell, Juan Pablo Bessone/Ever Franetovich, Pedro Cardoso/Mathías de Valle y Enrique Maglione/Rodrigo Aramendia. La dupla uruguaya que finalizó en el décimo lugar fue la ganadora de la Copa Trophy, seguido por Adalberto Baptista/Rodrigo Baptista y Fabio Casagrande/Franco Coscia.

Con estos resultados, Montenegro sigue siendo el líder del torneo, seguido por Bernardo Llaver y Raphael Reis. La próxima fecha será en el emblemático circuito de Interlagos (Brasil) el fin de semana del 10 y 11 de junio.

DECLARACIONES

“El Peugeot fue muy rápido, mi compañero me ayudó mucho y me hizo la vida más fácil. Tuvimos un buen ritmo, fuimos el auto más rápido en la pista durante toda la carrera y eso demuestra el gran trabajo que ha hecho W2. Ahora vamos a Interlagos dentro de un mes. Barrio está confirmado para Interlagos, vamos a recuperarnos en el campeonato, ya que vamos a pistas a las que estoy más acostumbrado”.

Raphael Reis

“Una excelente carrera, muy tranquila para nosotros. El coche es maravilloso de conducir, muy equilibrado. Hoy hemos sido dominantes, el coche se ha comportado bien, todo estaba dentro de nuestra planificación, he conseguido una ventaja y Rapha la mantuvo bien”.

Jorge Barrio

“Una carrera increíble, fue demasiado complicada, en la curva 2 el Toyota me pasó por fuera, entonces tocaba entrar en ritmo y esperar el momento adecuado para atacar, nuestro auto era más completo que el de ellos. La pelea ayudó al ganador a escapar. Hicimos un gran trabajo, un buen cambio de piloto y una increíble actuación de Damián”.

Facundo Marques

“Sabíamos que no iba a ser fácil ganarle a la dupla Reis-Barrio, debido a algunos problemas técnicos que no vale la pena discutir. Está dentro de las regulaciones, pero felicitaciones a ellos que fueron rápidos todo el fin de semana. Tomé el auto con 9s de desventaja y logré llevarlo a 6s, pero en medio de mi stint comencé a sentir algunas vibraciones. No había razón para arriesgarse a perder el segundo lugar”

Damian Fineschi

“Algunos problemas nos impidieron luchar por la victoria, pero siento que sumamos buenos puntos pensando en el campeonato”.

Bernardo Llaver

“La verdad estoy muy contento. Me encanta correr con Rodrigo y por que me ayuda mucho a mejorar. La carrera fue buena más allá del toque que tuve al principio porque me relegó y se me hizo una diferencia con Rodrigo Baptista. Después me mantuve y le entregue el auto a Rodrigo para que pueda superar a Adalberto Baptista y así lograr el triunfo”.

Enrique Maglione

"Estoy contento y quiero agradecerle una vez más a Enrique la invitación. Es hermoso correr acá en Termas y en el TCR South America. Se hace el humilde pero ayer Enrique hizo una gran clasificación y nos pudimos meter dentro de los diez. Va bastante rápido y quiero felicitar a la Squadra Martino. La vez pasada fuimos segundos pero esta vez nos toco ganar".

Rodrigo Aramendia.