Renovadas críticas a Balochi por paralización de obra del acueducto

La crisis hídrica repercute en todos los sectores de la sociedad y mantiene en vilo a la región en la cuenca del río Senguer. El temor de que el próximo verano sea uno de los más críticos está más latente que nunca debido a las excusas para que las obras no avancen. El tema no fue ajeno en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia durante la sesión del último jueves donde Ariel Montenegro (integrante del bloque del Frente de Todos y referente de la UOCRA) describió la reunión que se llevó a cabo en Sarmiento para evaluar la posibilidad de finalizar el 15% pendiente de la obra de repotenciación del acueducto.

Según el edil, los superficiarios solicitaron que se cumpla con la compensación del uso de sus tierras, pedido que fue realizado en 2013, pero que nunca se cumplió. El Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) se comprometió a cumplir ese arreglo, pero los concejales de Sarmiento hicieron otros requerimientos.

Montenegro enumeró que sus pares de la localidad de los lagos solicitaron el estudio de impacto ambiental y que en la próxima reunión participe alguien del Gobierno de Chubut para que hable sobre ese tema en particular. Otro de los pedidos fue acompañado por una advertencia. “Nos dijeron que, si no se presentaba el tema de uso público porque las cañerías iban a pasar por esas calles, ellos no iban a aprobar ninguna obra”, cuestionó el edil comodorense.

“Algunos concejales actúan con mucha soberbia porque había una persona que era superficiario, abogado, concejal y trabaja en Comodoro. Es decir que tira el centro y va a cabecear. La verdad que no se entiende”, criticó Montenegro.

El referente de la UOCRA también transmitió: “la empresa CPC, encargada de la obra, comunicó que no puede seguir con la obra si se siguen paralizando los trabajos donde los sarmientinos saben que hay un 85% de obra y que solo falta un 15%”.

Asimismo, Montenegro replicó las palabras del secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, sobre las condiciones que pone Sebastián Balochi. “La estrategia que lleva el intendente de Sarmiento conlleva graves demoras en la obra de repotenciación del acueducto, incluso dejando sin trabajo a más de 40 sarmientinos. En la actualidad, el proyecto avanza con menos del 50% de la mano de obra necesaria. La negociación se encuentra trunca debido a que Sebastian Balochi fue pidiendo cosas que para mi entender no son accesibles y a su vez está pidiendo obras que triplican el valor del acueducto”, subrayó.

“Si quiere ponerle precio al agua que sean claros. Nos están extorsionando a más de 400 mil comodorenses por un capricho. La empresa dice que tiene que parar la obra y con esta posición le están cerrando la puerta a trabajadores de su propia ciudad”, aseguró.

“EL IPA NO HACE NADA”

En esa última sesión del Concejo, la concejala Digna Hernando, integrante del bloque Juntos por el Cambio, cargó contra el Instituto Provincial del Agua (IPA) y el Gobierno provincial por sus inacciones en el marco de la crisis hídrica.

“La verdad que escuchar las declaraciones del presidente del IPA, Nicolás Cittadini diciendo que el lago Musters tiene mucha agua y que el problema es de captación es lamentable porque el problema tiene que ver con su responsabilidad con el uso de los fondos que le proveyó la ley de emergencia hídrica, que se sancionó el año pasado en la Legislatura y que significa la instalación de nuevas bombas con una plataforma móvil que permitía mejorar la captación. Esa es una tarea que debería estar en funcionamiento y que ni siquiera se comenzó”, aseveró.

“Todos vemos cómo se está reduciendo la cantidad de agua del lago. No va a desaparecer de un día para el otro, pero es un proceso progresivo que no se detiene y que cada vez se agudiza más. Sin embargo, las autoridades provinciales no están haciendo nada”, alertó.

En este sentido, Hernando planteó “la necesidad imperiosa” de que se haga una obra que tiene financiamiento nacional. “Por motivos inexplicables, ni el gobernador (Mariano Arcioni) ni Cittadini no han explicado cuál es el motivo, después de un año, de porque no se ha licitado y que cada vez tienen la oportunidad anuncian la licitación con irresponsabilidad y sin concretarla”, cuestionó y solicitó la conformación de una comisión de agua, recursos hídricos y pluviales en el Concejo Deliberante.

“Cada vez que escucho hablar a Cittadini termina hablando del consorcio del Dique Ameghino y el consorcio VIRCH (Valle Inferior del Río Chubut), que no tiene nada que ver con nosotros. Con ellos siempre se reúne, pero cuando se le pide reuniones y que nos brinde información a los integrantes de la Cuenca del Senguer siempre hay motivos por los cuales se posterga la reunión. No podemos seguir esperando”, afirmó.