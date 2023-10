Renunció Martín Insaurralde tras el viaje de lujo con Sofía Clerici

En el medio del escándalo tras la filtración de fotos y videos paseando con una modelo por el Mar Mediterráneo, Martín Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, argumentó el ahora ex funcionario, de acuerdo con la periodista Rosario Ayerdi.

Insaurralde arribó al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años.

Al conocerse el hecho, los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron en redes sociales la actitud del ahora ex funcionario.

En medio de la campaña electoral en la que el oficialismo se juega la continuidad tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, la modelo Sofía Clérici subió a las redes sociales fotos y videos de un viaje realizado con Martín Insaurralde.

En las imágenes publicadas en Instagram puede verse a la joven junto al jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires —a quien incluso arrobó— en un yate sobre el Mar Mediterráneo, en cercanías de Marbella.