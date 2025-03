Renunció un asesor de Karina Milei y hubo dos allanamientos

La investigación por el escándalo de Libra sigue avanzando y las esquirlas de hasta donde llegaran las consecuencias judiciales después de que Javier Milei "difundiera" este emprendimiento-estafa todavía resultan impredecibles. Pero mientras ese trámite sigue su curso, se supo que uno de los principales asesores de Karina Milei, la hermana del presidente, renunció en las últimas horas a su cargo.

El tema fue primicia de Radio Mitre este viernes, considerando que el alejamiento de un hombre vinculado a la estructura de Karina Milei debe leerse como que "el escándalo $LIBRA acaba de cobrarse a su primera víctima”.

Se trata de Sergio Morales, asesor de Karina y socio de otro de los nombres principales del tema criptomonedas, Mauricio Novelli. Morales había sido ubicado por los hermanos Milei en la Comisión Nacional de Valores y estaba siendo investigado en el caso cripto por el fiscal Eduardo Taiano.

Mitre remarcó que “Morales presentó su renuncia indeclinable como asesor de la CNV. Morales tenía un vínculo con Novelli, uno de los empresarios que estuvo detrás de Libra”.

El periodista reveló que el ahora ex funcionario integraba la Comisión Nacional de Valores y “llegó de la mano de Karina Milei al gobierno. De hecho, él en algún momento fue funcionario dentro del área que maneja Karina Milei”.

Según el periodista, la salida de Morales de su cargo puede ser vista como una medida “de alto impacto y el gobierno empieza a ser tocado por esta investigación”.

En su renuncia, Morales escribió: "Enfatizo desde ya que no he cometido delito alguno y que siempre he cumplido adecuadamente mi actuación como asesor externo de esta comisión". Y agregó: "Quiero evitar que la publicidad que han tenido los hechos investigados afecte la sólida reputación de este organismo de control".

ALLANAMIENTOS

La Justicia allanó la casa del empresario Mauricio Novelli y también a Sergio Morales, el funcionario desplazado este viernes 7 de marzo por el Gobierno, en el marco de la investigación por la criptomoneda $LIBRA.

El procedimiento fue parte de las medidas dictadas por el fiscal Eduardo Taiano, en quien derivó la investigación la jueza María Servini.

El allanamiento alcanzó la casa y las oficinas de la empresa Tech Forum, que encabeza Novelli. Los procedimientos también llegaron a la vivienda de Morales, en la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los casos se secuestraron teléfonos y computadoras.

