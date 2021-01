Renunció un médico por la inconciencia de la gente

"Si la gente no entiende, esto va a terminar en un caos", dijo Marcelo Lemus desde Colón, Entre Ríos.

El médico Marcelo Lemus decidió alejarse de la guardia del hospital de la localidad de San José, en Colón, Entre Ríos. "Estoy cansado y no voy a seguir corriendo riesgo por los inconscientes", sentenció.

El médico de la guardia del hospital afirmó estar agotado por la falta de cuidados de parte de la población frente al coronavirus Covid-19 y alertó que "si la gente no entiende, esto va a terminar en un caos".

Antes de dimitir de su puesto en el nosocomio publicó un video que comenzó a viralizarse en las redes sociales para explicar su motivo, relatar el estado de situación y advertir a la población sobre los riesgos de no respetar los protocolos sanitarios en la pandemia.

“Estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid", comenzó el profesional y detalló que en ese tiempo de trabajo también le tocó atender otras urgencias médicas de una población que en su "mayoría no tiene cobertura social".

"Yo acabo de renunciar a la guardia. Se lo acabo de comunicar al director", contó Lemus para luego, en su intento de concientizar a los habitantes de esa ciudad, indicar: “Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

En ese sentido, recordó que "el Gobierno comenzó a restringir nuevamente" para evitar la acumulación de casos positivos debido a que "la gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada".

"Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”, fundamentó sobre su renuncia.

Lemus señaló que fallecieron colegas "por dar todo" y criticó que esta situación se suma a "la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer con la pandemia", por lo que consideró que "así no se puede trabajar”.

“Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”, concluyó con su mensaje.