Renzo Blotta: "dejamos todo en la pista"

Renzo Blotta finalizó la temporada en el segundo lugar en la Clase 2 y consiguió el subcampeonato, detrás del ganador Thiago Martínez, quien con el Fiesta Kinetic del “Ale Bucci Racing” ganó el Gran Premio Coronación en Viedma y alcanzó la corona de la Clase 2 del Campeonato Argentino Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional. Gonzalo Antolin y Felipe Martini completaron el podio.

El comodorense reconoció: “la verdad es que estoy muy contento, quedamos subcampeones en una categoría que sin duda nos tuvo con resultados muy importantes en lo que fue este 2023”.

Más adelante, recordó que apenas comenzada la temporada “arrancamos con un segundo puesto en Alta Gracia, ganando la serie y a lo largo del año fuimos ganando seis series en total. Tuvimos una victoria importante y clave para el campeonato en mi ciudad, Comodoro Rivadavia, y pudimos demostrar el mejor rendimiento del auto. Nos quedamos con el primer lugar en la serie, largando y liderando la final completa y por ello, pudimos culminar con la victoria”.

“Llegamos a fin de año en Calafate haciendo podio, que fue importante para la sumatoria de puntos. Estábamos a 30 puntos y acortamos a 14 de Thiago (Martínez), que fue el campeón y lideró el certamen casi todo el año”, señaló el piloto.

En lo que fue su temporada 2023, el integrante del GR Competición en la Clase 2 del Turismo Nacional, argumentó que el balance “es más que positivo, hicimos y dimos todo por terminar lo más adelante posible, buscando el mejor resultado en cada carrera, dejando todo en pista para representar de la mejor manera a Comodoro y Chubut”.

Sobre la posibilidad de que en la próxima temporada conduzca un Toyota Corolla Clase 3, dijo que “se vienen tiempos de pensar en cómo continuar mi carrera deportiva, que, sin duda, viene siendo la mejor elección. Estamos en tratativas, todavía, a realizar una prueba con Clase 3 de Turismo Nacional, y en los próximos días vamos a ir definiendo lo que será el año que viene y siempre buscando el mejor debut posible”.

Ya en el final, el comodorense que logró el apoyo de comercios, empresas de la región y del Estado municipal, agradeció a: “mi equipo que me acompañó durante estos tres años, a Gabi Rodríguez, Rubén y Ariel Guerini, Hugo Mazzini, Alan y Luis, a mi familia, a mis sponsors, que me han acompañado en estos años, a mi papá, a Mariano Ingolotti y su familia, a mis madres, mis abuelos y toda la gente que me acompaña siempre e hicieron un gran esfuerzo por ir a la última fecha”.