Renzo Blotta terminó escolta en la segunda serie de la Clase 2 del TN

El piloto comodorense, con Toyota Etios, buscará este domingo ser protagonista cuando se corra la 11ª fecha del Turismo Nacional en Río Cuarto, Córdoba.

El piloto comodorense Renzo Blotta, con Toyota Etios, ocupó este sábado el segundo puesto durante la segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, por la 11ª fecha de la temporada.

Por su parte, Juan Pablo Pastori fue el ganador que tuvo la batería. El piloto misionero también se enlista entre los candidatos a vencer en la prueba final que se disputará este domingo, en horas del mediodía.

Con un ritmo contundente, el piloto integrante del equipo JPM Racing se impuso tras cronometrar 6m10s294, a bordo del Chevrolet Onix motorizado por Rubén Guerini. Superó por 0s733 a Renzo Blotta y por 2s602 a Francisco Coltrinari. Braian Reinoso y Alejo Borgiani completaron las principales ubicaciones al cabo de la segunda serie.

La victoria en esta serie fortalece las posibilidades de quien fuera el vencedor en la competencia disputada el pasado 25 de mayo, ocasión en la que obtuvo su segunda victoria en TN Clase 2, representando la primera para JPM Racing. En esta serie, la zona de puntos la completaron los pilotos Damián Markel, Juan Eduardo Kreitz, Christian Bodrato Mionetto y Juan Martín Eluchans.

Por su parte, en la primera serie el ganador fue Nicolás Posco, seguido de Thomás Marchesín, mientras que Pedro Grippo quedó en el tercer lugar.

Y en la tercera serie de la tarde, la victoria quedó para

Bautista Dimiani, quien de esa manera se convirtió en el piloto más efectivo en series, ganando por séptima vez en la temporada.

En el cierre de las series, el piloto integrante de Alquat Motorsport mantuvo una constante durante la tarde cordobesa, y es que los ganadores de las series lo hicieron de principio a fin. Luego de 6m10ss063, el vencedor superó por 1s486 a Maximiliano Bestani y por 2s717 a Gonzalo Antolín, quien mantiene su condición de líder del Campeonato 2025. Alejo Cravero y Martín Chialvo completaron las principales posiciones en el cierre de la tercera serie, última actividad del día para TN Clase 2, informó la página del TN.

Este domingo -desde las 12:25 y por la TV Pública- se llevará a cabo la prueba final, que tendrá a Nicolás Posco largando desde la primera posición, en búsqueda de su tercera victoria en el Campeonato 2025. Bautista Damiani partirá desde la segunda posición y Juan Pablo Pastori lo hará desde el tercer lugar. Gonzalo Antolín, líder del certamen, largará desde la octava posición.