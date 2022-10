Repudiable comentario de diputada del PRO sobre la nueva ministra de Mujeres

La diputada del Juntos por el Cambio (JxC) Sabrina Ajmechet se expresó en redes sociales tras la designación de Ayelén Mazzina como ministra de Mujeres, Género y Diversidades y en lugar de referirse al trabajo realizado en el área hasta el momento, la culpabilizó de una muerte y dejó un repudiable mensaje relacionado a la orientación sexual de la puntana de 32 años.

Desde su cuenta oficial de Twitter, donde siempre se caracteriza por ser polémica, la diputada de la oposición lanzó tras la confirmación de Mazzina en el puesto: "Murió una mujer en su provincia, todos reclamamos justicia pero ella no dijo nada. Ahora, Alberto Fernández le reconoce su silencio, haciéndola ministra. ¿Vas a decir algo de Magalí Morales?".

Magalí Morales, nacida en Las Heras (Mendoza), vivía en Santa Rosa de Conlara, a 50 kilómetros de Merlo, San Luis. El 5 de abril del 2020 salió de su casa durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del COVID-19 y terminó encerrada en una celda por haber violado la cuarentena. Esa misma tarde, fue hallada ahorcada con el cordón de una prenda en la comisaría 25.

Hasta el momento, luego de más de dos años del hecho, todavía no hay justicia por Magalí. En su lugar, según resaltó su hermana Celeste en diálogo con Página 12, solo hay "encubrimiento y complicidad de todo un sistema que oculta un femicidio".

Más allá de su accionar y su trabajo en el área, Ajmechet decide poner el foco en la orientación sexual de Mazzina como si tuviera algo que ver con su labor como funcionaria en San Luis. "Nos encanta que te gusten las mujeres, y más nos gustaría que te gustemos vivas", señala con el único objetivo de remarcar su pertenencia en la comunidad LGBT+.

"¿Qué tiene que ver el asesinato de Magalí Morales con la sexualidad de la ministra, diputada? ¿Qué es ese señalamiento?", preguntó la periodista Gabriela Pepe. Ante esto, la diputada contestó: "¿A quién le importa la sexualidad de Mazzina? Yo estoy absolutamente segura que a mí no. Sí me importa que siendo funcionaria de Mujeres no hiciera NADA con el asesinato de Magalí. Eso me importa. Y muchísimo. A vos no?".

Ante esto, la comunicadora le señaló la aclaración de "nos encanta que te gusten las mujeres", como si tuviera alguna relevancia decirlo. "A mí me parece que no tiene ninguna relación con el asesinato de Magalí, un tema del que me ocupé en el momento con notas en mi programa", agregó. Sin ningún sentido, Ajmechet dijo: "Tiene relevancia toda vez que es funcionaria de Mujeres. Y eso no tiene nada que ver con su vida privada, sino con su servicio público". Y cerró: "Si querés entenderlo de otra forma es tu interpretación y no lo que yo dije".